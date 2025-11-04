▲陽宅飆漲、陰宅不漲？揭台灣房地產「兩樣情」背後原因。（圖／ETtoday資料照）

近年來，台灣房價持續飆升，雙北市平均房價早已突破千萬大關，讓不少民眾感嘆「買不起房」。然而，同樣屬於不動產範疇的墓地與塔位，價格卻長期維持平穩，形成房地產市場的「兩樣情」。

供需差異造成價格分化

專家分析指出，陽宅與陰宅價格走勢迥異，主因在於供需結構截然不同。住宅擁有強烈剛性需求，每個人都需要居住空間，尤其人口集中於都會區，加上少子化趨勢使家戶數增加，房價因此持續攀升。

相較之下，殯葬用地需求逐年萎縮。內政部統計顯示，台灣火化率已超過95%，傳統土葬墓地需求明顯下降。即使是納骨塔位，隨著樹葬、海葬、花葬等環保葬法普及，塔位需求增長也趨緩。

投資屬性差異明顯

「住宅被視為資產，墓地塔位則屬純消費。」這是兩者價格走勢差異的核心原因。住宅可貸款購買、自由買賣轉手，且常被視為抗通膨、資產增值工具，吸引大量資金流入，形成炒作空間。但墓地與塔位無法貸款，轉手交易困難，多數使用權僅20年，到期需續約或撿骨，投資價值有限。

文化觀念轉變影響市場

年輕世代對傳統殯葬觀念改變，也壓抑陰宅市場。都市化使得返鄉掃墓不便，加上環保意識抬頭，簡約環保葬法比例逐年增加。台北市、新北市等地方政府積極推廣環保自然葬，收費低廉且符合現代環保理念，進一步壓縮傳統墓地塔位需求。

單程旅行社社長郭憲鴻(小冬瓜)指出，陰宅市場呈現「M型化」：高端塔位或環保葬選擇仍有市場，但傳統土葬墓地越來越難銷售。

政策限制穩定價格

政府政策也是關鍵因素。公立納骨塔價格受嚴格管制，私立業者難以大幅調漲價格。殯葬用地雖有限，但在需求下降下，供給壓力不明顯。業內人士透露，部分私立納骨塔甚至出現削價競爭，與住宅市場搶購熱潮形成鮮明對比。

反映社會變遷

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，「陰宅不易漲價除了供需因素，貸款困難、風水方位考量，以及流動性不如陽宅，也限制了發展空間。近年國人在葬儀上越來越精簡，也是重要原因。」

「陽宅熱、陰宅冷」現象，反映台灣社會結構與文化觀念轉變：住宅短缺與資產化凸顯居住正義問題，而殯葬需求改變則展現生活方式與環保理念演進。