航空城史詩序章揭幕！「客運園區」串聯產業、交通與生活新未來　成就桃園國際新核心

▲桃園大園「客運園區」結合A15大園站與桃園高鐵站的雙軌優勢，串聯第三航廈、第三跑道與智慧綠能社區藍圖，打造國際企業與年輕世代共榮的生活新核心，見證桃園邁向亞太轉運中心的城市升級時刻。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著桃園航空城計畫逐步成熟，桃園市迎來前所未有的國際化發展契機，其中位於A15大園站與青埔高鐵站之間的「客運園區」，被視為航空城的生活核心與國際樞紐，未來將以完善交通、智慧綠能與產業匯聚優勢，打造出北台灣最具成長潛力的「航空城新都心」。

航空城計畫是台灣近年最具代表性的國家級都市發展戰略，不僅僅擁有硬體建設，更是中央與地方協力治理的展現，涵蓋從產業選址、交通布局到社區生活的完整系統。以「客運園區」內的捷運A15大園站為基準點來看，銜接第三航廈和第三跑道，並且透過捷運大園觀音線串聯北台灣1小時生活圈；加上國道二號甲線及圳頭交流道開通，使園區能更快速連結桃園市區與西部經濟廊帶，交通建設讓人流、物流和產業鏈無縫接軌，吸引國際人才在此落腳；客運園區也因此成為科技、物流業的生活後盾，更是推動桃園成為國際級城市的新據點。

航空城計畫投入了大量土地，其中規劃有產業專區、商業區、住宅區等形成新興聚落，其中客運園區緊鄰航空城發展核心地帶，對此，國立政治大學地政學系教授孫振義指出，「裡含有完整交通系統、教育和公共服務設施；近期還有第三航廈落成啟用，園區中亦有和轉運相關的產業區、商業區，勢必會造成非常大的住宿需求。」再再說明客運園區在航空城新都心中不可或缺的重要地位。

客運園區的地理位置得天獨厚，政府亦強力建設交通路線，包含捷運大園觀音線，未來建設時程相當明確，2024年航青路完工、2025年航科國小啟動籌備、2027年第三航廈試營運與大園科技智慧園區啟用、2028年體育園區與雙語教育設施落成，至2030年第三跑道完工。這些節點不只是口號，而是確實將逐步落實，讓客運園區成為國際戰略的生活動脈。

台灣經濟研究院總監劉佩真表示，大園客運園區是距離最近航空城的住宅市場，優勢相當多，像是交通部分有著三心六線包括捷運綠線延伸，最近站點為捷運A15大園站；房價部分，相較高價的青埔特區，「大園客運園區有較高的性價比」，也可望承接青埔特區的人口外溢效應。

財經專家黃世聰對於客運園區的分析則是認為，相比於青埔特區以高端住宅區為發展，客運園區則是在房價上更加親民，且擁有更全面性的生活機能。他也說明，隨著國際物流與會展企業進駐航空城，客運園區將成為跨國專業人才與本地高科技族群的生活優選，「對於年輕族群而言，客運園區的未來值得期待。」

當第三航廈航班起降、大園觀音線列車啟動，加上國際企業的物流、車流大量湧入，真正能夠承接這些能量的就是桃園航空城大園客運園區，這裡以確定的建設時程、完整交通網絡與年輕化人口結構，建構出台灣連結全球的新核心，讓客運園區不只是一處城市的居住空間，更是見證台灣走向亞太轉運中心、國際門戶升級的關鍵坐標，成為下一個10年的國際新舞台。