中工經營權之爭開打　寶佳出動15自然人+法人併購

記者項瀚／綜合報導

中華工程（2515）經營權之爭正式浮上檯面開打，昨（3日）中工二次發言指寶佳禿鷹掠奪取得中工股票，趁火打劫。今（4日）華建（2530）公告在4月8日至11月4日，由15位法人及自然人買入中工股票，並交代買入股數、目的、資金來源。

昨（3日）中華工程（2515）傳出經營權之爭，中工表示：「堡新投資公司（寶佳集團成員）以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權，在4個交易日內耗資20億元以上大量買進中工股票。」

中工強調：「因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦本公司經營權，影響本公司長期發展策略與經營自主，對此本公司保留相關法律權益。」

今（4日）傍晚大華建設（2530）直球對決，在公開資訊觀測上發出公告，主旨為：「依《證券交易法》第四十三條之一第一項及《企業併購法》第二十七條第十四項規定辦理公告」。

由堡新投資股份有限公司、林家宏、和築投資有限公司、佳峻投資股份有限公司、源通投資股份有限公司、毅新股份有限公司、吳佩娟、和發國際投資股份有限公司、鴻憶投資有限公司、鄭斯聰、白淑貞、瑞城豪投資股份有限公司、佳峻營造股份有限公司、大華建設股份有限公司、華鑑營造股份有限公司等15位法人及自然人，取得中華工程公司股權。

在4月8日至114年11月4日期間，寶佳15位法人及自然人，經由集中市場交易方式取得中工181,316,000股，取得股份的理由：「併購」，預計於1年內再取得股份之數額及方式：「依市場狀況而定」，資金來源：「自有資金新臺幣2,317,379,294元整；貸款新臺幣9,359,410元」。金額總計約23億。