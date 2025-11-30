大學生租屋聽怪聲以為鬧鬼　一開地下室門驚覺家裡「多一個人」

▲大學生發現租屋處不斷傳來怪聲，以為鬧鬼，沒想到是一名男子偷偷住在地下室。（示意圖／VCG）

美國俄亥俄州10名大學生一起租屋生活，但入住之後不斷聽見地下室傳出難以解釋的怪聲，屋裡廚房、浴室抽屜被打開，沒在使用的房間卻亮著燈，還以為遇到靈異事件。出於好奇，他們循著聲音找到地下室一扇被鎖住的門，這才驚覺有一名男子就住在地下室裡面。

鏡報報導，這起事件發生在2013年俄亥俄州哥倫布（Columbus），根據房客哈特曼（Mark Hartman）的說法，室友布雷特（Brett）數度在地下室聽到一些動靜，但那扇鎖住的門卻始終鎖著，後來直接撞見一名陌生的男子，「那個人說他叫傑瑞米（Jeremy），但不願回答布雷特的問題，就直接走出房子了」。

在警方協助下，這10名房客強行打開那扇上鎖的門，映入眼簾的是一間臥室，還擺放照片、書籍、衣服等生活用品，也放著一台電視，他們此時才恍然大悟，原來先前發出的怪聲並非房子鬧鬼，而是這名叫傑瑞米的男子一直住在他們家中，且避開眾人視線，從側門偷偷潛入房子裡。

報導提到，傑瑞米之所以能進到這間屋子，是因為他的表親之前就住在這間房子。

事發當晚，租賃公司立即更換門鎖，傑瑞米後來也搬走。不過，學生們對於租賃公司未察覺有陌生人潛入占用房子的狀況感到擔憂。哈特曼直說，「他們沒有換掉之前的鎖……可能數百人都有這棟房子的鑰匙。」