五星飯店改建大戰！　「西華璞園」每坪224.7萬超車「國賓皇琚」

▲西華飯店危老改建案「西華璞園」首批實登出爐，單價最高達224.7萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

西華飯店危老改建案「西華璞園」首批實登出爐，最高單價飆224.7萬元，價碼超過中山北路二段國賓飯店改建案「國賓皇琚」的217.9萬元。信義房屋專家表示，北市近年有許多飯店改建，著眼「蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

西華飯店危老改建案「西華璞園」首批實登出爐，出現3筆交易，包括低樓層3樓成交1.86億元、每坪178萬元，18樓總價1.79億元、每坪212萬元，最高價是高樓層的21樓成交2.4億元，每坪224.7萬元。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「西華璞園」位於民生東路三段，基地達千坪以上，規劃地上25層鋼骨大樓，走中大坪數豪宅路線，該案為松山區繼慶城、雙敦、市民大道等地帶後，民生東路門牌又見區域新豪宅生力軍。

此外，陳炳辰表示，該案還鄰近松山機場，凸顯國門第一站特色，本以豪宅體質規劃，兼具敦化民生林蔭、高檔企業氛圍，後況交易應能保持一定水準，但在如今房市寒冬中，政策又對豪宅市場不友善，去化可能需要一段時間。

觀察台北市另一個指標飯店改建案，為中山北路二段上的「國賓皇琚」，目前共已揭露68筆交易，每坪均價199.4萬元，最高單價為217.9萬元。

▲台北市飯店危老改建案整理。（圖／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「台北市近年有許多飯店陸續投入危老改建，主要包括危老獎勵給予高額的容積獎勵，同時飯店所有權人單純省去整合的風險。」

另外，敬德表示：「疫情期間飯店業面臨艱困的經營環境，即使疫情結束飯店也可能因為老舊缺乏競爭力，有些經營者就選擇透過危老改建活化，蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。」

