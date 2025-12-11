颱風暴雨地下室滅頂！管委會收「1次性基金」修復　法官判無效

▲高雄三民區某社區在凱米颱風來襲期間，地下室3層遭暴雨滅頂，損失慘重。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄三民區某社區113年7月時因凱米颱風來襲，外圍環流挾帶西南風水氣降下驚人雨量，導致該社區地下室3層遭灌水滅頂，所有機電、消防及電梯等設施損壞嚴重，整體修復經費估計達500萬元以上，管委會為籌款，於臨時區分所有權人會議表決通過，除調漲管理費外，針對每戶住戶收取一次性公基金1萬元，未料其中一名張姓住戶拒絕繳納，因此挨告。高雄地院法官審酌後，判管委會該項決議無效，住戶免繳。可上訴。

判決書指出，113年7月凱米颱風來襲降下致災性豪雨，導致該社區地下室3層遭灌水滅頂，所有機電、消防及電梯等設施損壞嚴重，社區住戶無水、電及電梯使用，當時社區存款僅479萬餘元，扣除車位租金、緊急搶修水、電、電梯等設施支出247萬餘元，僅餘52萬元，無法支應後續機電、消防等設施維修需求。

管委會為加速修復相關居家生活設施，召開區分所有權人會議，除調漲管理費外，另向每戶收取一次性公基金1萬元，表決結果為123票同意，27票不同意。管委會指出，初估社區整體修復經費達500萬元以上，如未盡快籌足財源，將影響修復進度，就公共基金收取部分，已收足242戶，收繳比例達百分之97，惟迄今仍有少部分住戶仍未繳納，因此提出訴訟，要求給付該筆「一次性公基金」。

對此，挨告的張姓住戶則答辯，系爭決議以每戶繳付1萬元違反系爭規約第10條、第12條及系爭社區管理費收支辦法第4條所定應按坪數比例徵收之規定，縱使管委會稱繳付比例達97%，惟系爭決議違反規約，自不應多數表決即認決議合法有效，侵害少數住戶依法所得主張之權利，因此請求駁回管委會之訴。

高雄地院法官審酌，認為「系爭規約第10條第4項、第12條明定公共基金依每月管理費百分之20收繳，共用部分之修繕，費用由公共基金及管理費支付，公共基金及管理費不足時，由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。」

而管委會收取公基金之目的為重大修繕費用所需，自應依規約約定「區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔」，而非以定額數向住戶收取。法官據此認定管委會收取公共基金之決議違反規約，應屬無效，自不得依系爭決議向住戶收取1萬元公共基金，因此駁回管委會請求。全案可上訴。