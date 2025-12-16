押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

▲根據實登顯示，善化區1162.8坪農地，9月以1億4728.6萬元成交，本以為是老農翻身變億萬富翁。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，根據實登顯示，善化區1162.8坪農地，9月以1億4728.6萬元成交，本以為是老農翻身變億萬富翁，沒想到是賠售。

日前台積電供應鏈廠商傳出，台積電有意投資3座2奈米廠，地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區區段徵收計畫」，以用地區塊來看，A區上看40公頃是適合晶圓廠建地。

台南市的「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，開發區涵蓋安定、善化、新市3區，總面積達375公頃，緊鄰南科與樹谷產業園區。台南市地政局指出，區段徵收後，地主可申請領取重劃後抵價地，或徵收補償費匯款，2026年上半年展開工程施作，連在地人都直呼，徵收後老農就會瞬間變富翁。

根據實登顯示，台南善化的善化段農地9月出現轉手交易，地坪1162.81坪，總價1億4728.6萬元，土地使用分區為都市：農業區（供申請變更開發為產業支援區），換算地價12.67萬元，並備註「農作物」。

交易日期 總價(萬元) 單價(萬元/坪) 總面積(坪) 型態 土地/建物/車位 備註 2025/09/23 14,728.6 12.67 1,162.81 土 土1 建0 車0 農作物 2022/04/15 16,888 14.52 1,162.81 土 土1 建0 車0

▲台南善化區善化段3544地號轉手價格。（ETtoday製表）

不過這筆破億元交易竟是賠售。據查，新買家為台南趙姓自然人以現金入手，賣家則是謝姓自然人2022年以1億6888萬元購入，換算單價14.52萬元，等於持有3年還賠售2159.4萬元。

再更早則是2011年蘇姓自然人持有11年售出，該筆成交因早於實登上路，成交價未公開。在地仲介分析，賠售交易有2種可能，「第1種是關係人交易但實登未揭露；第2種則是賣方真的缺錢，只能認賠售出。」

住商不動產新市南科店店東黃睿禹透露，該筆土地位於七大區段徵收區中的南科E區，去年農地因具未來想像空間，每坪單價16~20萬元，今年市場氛圍急轉直下，「整個DOWN下來」，目前行情約12~16萬元。他說：「買家選在這個時機出手相當精準，過去農地能貸款6～8成，如今銀行最高只願貸5成不到，加上補倉買方已陸續進場完畢，市場買氣跟單價自然一起降溫。」

他表示，7大區屬於共同配地制度，無論A~G區差別僅在於「權利價值」，不影響地主最終分回位置。也因此現在仍未出售的地主多半是打算參與配地，加上目前已進入協議價購階段，要買「也來不及了」。

