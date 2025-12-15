ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

專家建議民眾趁此時多看屋培養房感，估房市2026年下半年築底完成，交易動能可望回溫。圖為交屋說明會。（翻攝南悅樂田臉書粉專）

▲專家建議民眾趁此時多看屋培養房感，估房市2026年下半年築底完成，交易動能可望回溫。圖為交屋說明會。（翻攝南悅樂田臉書粉專）

圖文／鏡週刊

史上最狠的政策重拳，央行「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，在2025年持續發威，這道巨浪一路從預售市場打到成屋市場，又遇上最大一波交屋潮，供給暴增、資金緊縮，房市掀起雙殺風暴，過去幾年由資金浪潮推升的房市榮景，正面臨最嚴酷的壓力測試。

「這不是腰斬，是骨折！全世界沒有人這樣硬幹。」回顧2025年房市交易表現，品嘉建設董事長胡偉良直指，政府永遠在打房與救房間搖擺，缺乏前瞻思維。「房市的景氣循環就像春夏秋冬，本該從衰退、復甦、繁榮到過熱自然輪轉。而2022年房市景氣循環本該走向衰退，卻因新青安讓買氣爆衝，價量逆勢暴漲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡偉良回顧，近年房市發燙，民眾紮營排隊買房，逼得央行祭出第7波選擇性信用管制加上限貸令，瞬間讓市場從震天價響到鴉雀無聲，交易量觸底，違約糾紛亂象四起。

以2025年第1季來看，房市交易量48,028棟，創9年來季交易量新低，預估全年交易量將陷入26萬棟保衛戰，是9年來新低，更是歷年跌幅最多的1年。

而隨著議價空間逐漸鬆動，房市現階段已轉為買方市場，住商不動產統計顯示，今年1～10月相較去年同期，北市平均議價率達13.7％，增加1.4個百分點，新北市從10.6％增至13.8％，而高雄市的議價率則高達17.1％，較去年大增4.3個百分點，為六都最高。

「客戶常問我，何時是低點？其實沒有必要執著『最低點』，因為你覺得最便宜的時候，往往等到回頭看才會發現。」中信房屋總經理張世宗強調，與其猜測市場高低點，不如出門多看房，找到適合的房子更重要。

台經院產經資料庫總監劉佩真也指出，全面性的議價空間鬆動，反映買方市場已經來臨，「2026年因剛性自住需求壓抑已久，觀望買盤醞釀進場，會逐漸從最冷的區間走出來；交易量因低基期而溫和上升，價格也會從緩跌走向盤整，投資客退場，下半年自住民眾將成為市場主力。」

1991～2025年全台成屋買賣交易量年線圖

六都暨全台近年1～10月議價率統計


更多鏡週刊報導
2026攻房戰2／2026年買方市場到來！　專家揭自住民眾必學3大買房攻略
2026攻房戰3／蛋殼區風險引爆！2026恐現鑑價斷層　買屋避開2大陷阱

關鍵字：鏡週刊房產雲胡偉良

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「保密破盤價」釋出掀熱議

信用管制重創全台房市，買氣冷颼颼，高雄隨新成屋供給陸續增加，建商送裝潢、讓利價花招百出搶攻人氣，加上完工大樓能立即入住，掀起一波明顯的看屋潮。專家透露，首購大樓大吃新青安紅利，換屋大樓則是靠建商口碑發酵悄悄賣，出現明顯兩極化現象。

5分鐘前

全台僅存「誠品時光」年底收攤　月租16萬「租約僅走一半急喊卡」

全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈，引發熱議。經查該店在2023年5月才以每月16萬元出租，並備註到第五年的租金調漲機制，如今只開2年多就提前撤出。

1小時前

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

美國零售巨頭好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在財報指出，2026年度將進行5項「遷址升級計畫」，其中包含台灣1家現有分店，引發外界關注與推測。對此，台灣好市多副總經理王友玫證實是「高雄店」，將遷往亞洲新灣區80期重劃區。

1小時前

【廣編】聖誕雅聚＋城市樂饗宴　「遠雄敦富」歲末雙雅聚暖啟2026生活

在台中房市中，北屯機捷特區近年備受矚目，捷運、商場、公園等機能齊備，成為購屋族心中的新星。《遠雄敦富》位於特區正核心，斜對面即為好市多，步行可達北屯總站與舊社站，坐擁軌道經濟與全方位生活圈。遠雄敦富以「預演未來生活」為主題，在2025歲末舉辦兩場貴賓限定活動，提前凝聚鄰里關係。

1小時前

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

2025年台灣經濟成長率有望達7.37%，但房地產市場卻正處於技術性修正階段，加上全球政經與地緣政治變數不斷，2026年房市走勢備受關注。房市趨勢專家李同榮針對未來發展預測2026年將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」及「強弱分明」格局。

2小時前

「蛋殼區風險引爆」2026恐現鑑價斷層　買屋避2大陷阱

房市降溫，購屋民眾更要掌握荷包，過去「簽約價幾近於銀行貸款基準」的時代已過去，2026年進場，無論首購或換屋，都要面臨銀行鑑價保守、貸款成數不足可能產生的資金黑洞，品嘉建設董事長胡偉良提醒，家庭財務要精算，避免貸款壓力山大，甚至陷入交屋糾紛。

3小時前

2026年買方市場！　必學3大買房攻略

房市休息盤整，正是自住客進場的好時機，專家表示，民眾不必執著於買在最低點，「你覺得最便宜的時候，往往在事後回頭看才會知道。」中信房屋總經理張世宗強調，與其緊盯高低點，不如把焦點回歸自身居住需求。

4小時前

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

史上最狠的政策重拳，央行「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，在2025年持續發威，這道巨浪一路從預售市場打到成屋市場，又遇上最大一波交屋潮，供給暴增、資金緊縮，房市掀起雙殺風暴，過去幾年由資金浪潮推升的房市榮景，正面臨最嚴酷的壓力測試。

5小時前

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇壞PO照：全國最髒沒有之一

台灣有許多國宅、社宅，讓國民能以負擔得起的價格找到住所。近日一位民眾分享照片，指稱位在台北市信義路四段60號的信維國宅，是「最髒的一個國宅沒有之一」，恐怖的照片曝光後，掀起一陣討論。

9小時前

頂加違建「套房出租牟利」！新北市府鐵腕拆除　今年已改善逾300件

新北市政府違章建築拆除大隊統計，截至2025年9月為止，新北市已改善逾300件違建案例，其中包括新莊、板橋2處頂加違建，屋主將內部隔間成多間套房出租，嚴重影響居住安全，遭列為優先強制執行拆除對象，於10月依法強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用，合計約8萬元。

16小時前

【這年紀合理嗎？】小朋友街頭尬舞　地板動作一個接一個超秀！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「房市骨折」　建設董事長：全世..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇..

買房時「管理費統一」　結果小坪..

不婚不生　40歲單身租屋族「買..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

智慧門鎖故障　屋主改用傳統鑰匙

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「..

全台僅存「誠品時光」年底收攤　..

好市多傳「28年高雄店」搬遷　..

「遠雄敦富」歲末雙雅聚2026..

2026年將殺價取量　李同榮：..

「蛋殼區風險引爆」2026恐現..

2026年買方市場！　必學3大..

「房市骨折」　建設董事長：全世..

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366