「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

史上最狠的政策重拳，央行「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，在2025年持續發威，這道巨浪一路從預售市場打到成屋市場，又遇上最大一波交屋潮，供給暴增、資金緊縮，房市掀起雙殺風暴，過去幾年由資金浪潮推升的房市榮景，正面臨最嚴酷的壓力測試。

「這不是腰斬，是骨折！全世界沒有人這樣硬幹。」回顧2025年房市交易表現，品嘉建設董事長胡偉良直指，政府永遠在打房與救房間搖擺，缺乏前瞻思維。「房市的景氣循環就像春夏秋冬，本該從衰退、復甦、繁榮到過熱自然輪轉。而2022年房市景氣循環本該走向衰退，卻因新青安讓買氣爆衝，價量逆勢暴漲。」

胡偉良回顧，近年房市發燙，民眾紮營排隊買房，逼得央行祭出第7波選擇性信用管制加上限貸令，瞬間讓市場從震天價響到鴉雀無聲，交易量觸底，違約糾紛亂象四起。

以2025年第1季來看，房市交易量48,028棟，創9年來季交易量新低，預估全年交易量將陷入26萬棟保衛戰，是9年來新低，更是歷年跌幅最多的1年。

而隨著議價空間逐漸鬆動，房市現階段已轉為買方市場，住商不動產統計顯示，今年1～10月相較去年同期，北市平均議價率達13.7％，增加1.4個百分點，新北市從10.6％增至13.8％，而高雄市的議價率則高達17.1％，較去年大增4.3個百分點，為六都最高。

「客戶常問我，何時是低點？其實沒有必要執著『最低點』，因為你覺得最便宜的時候，往往等到回頭看才會發現。」中信房屋總經理張世宗強調，與其猜測市場高低點，不如出門多看房，找到適合的房子更重要。

台經院產經資料庫總監劉佩真也指出，全面性的議價空間鬆動，反映買方市場已經來臨，「2026年因剛性自住需求壓抑已久，觀望買盤醞釀進場，會逐漸從最冷的區間走出來；交易量因低基期而溫和上升，價格也會從緩跌走向盤整，投資客退場，下半年自住民眾將成為市場主力。」

1991～2025年全台成屋買賣交易量年線圖

六都暨全台近年1～10月議價率統計



