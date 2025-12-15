全台僅存「誠品時光」年底收攤　月租16萬「租約僅走一半急喊卡」

▲全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈，引發熱議。經查該店在2023年5月才以每月16萬元出租，並備註到第五年的租金調漲機制，如今只開2年多就提前撤出。對此專家認為，誠品的實驗性質濃厚，且該區段確實也不適合開年輕又文青的書店。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

走社區店模式的「誠品生活時光」逐步退場，目前僅存淡水英專路分店，但近期該店也傳出將在年底熄燈，躍上新聞版面，引發熱議。

「誠品生活時光」淡水英專店於2023年7月開幕，經查實價登錄，該店1樓權狀83.2坪，在2023年5月以每月16萬元交易，換算單價約1900元。

有趣的是，該實登明細備註「租金調整：第1-3年每月16萬，第4-5年每月：16萬4800元」。但如今誠品僅承租不到3年，就要關門了。

▲淡水英專路店面租金總價排行，本次討論的誠品店面為史上第六名。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「誠品的商業模式是透過書店主題的大型商場，形塑誠品品牌的文青空間、引進人流，並進行空間切割分租，而社區型店鋪相對而言無法複製誠品的成功獲利模式。」

邱鼎峯進一步表示：「實體書籍販售市場有限、毛利偏低。從淡水英專店僅簽訂5年租約來看，顯示誠品對於長期獲利並無絕對把握，屬於『實驗性質』，如今提前撤出，店面投入裝修的費用應無法攤提完畢，也可能被房東沒收2~3個月押金作為違約金，但對於無法獲利的商業模式即時止損，對於整體企業仍是正向處置。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「該店每月租金16萬元、換算單價在2000元內，符合區域行情，相信租金絕對不是誠品撤出的主要考量，誠品撤出除與集團經營方向有關。」

沈雅純進一步指出：「觀光客大多在老街活動，近年淡大學生比較少逛到英專路，加上在地年輕人口逐漸往新市鎮移動，英專路變得比較沒落，主要靠在地居民、尤其是中年及長輩族群支撐，餐飲店家比較好經營。」

▲「誠品生活時光」除了賣書，也導入不少文青小物。（圖／記者項瀚攝）

