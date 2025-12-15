ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台僅存「誠品時光」年底收攤　月租16萬「租約僅走一半急喊卡」

▲▼ 誠品生活時光,淡水 。（圖／記者項瀚攝）

▲全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈，引發熱議。經查該店在2023年5月才以每月16萬元出租，並備註到第五年的租金調漲機制，如今只開2年多就提前撤出。對此專家認為，誠品的實驗性質濃厚，且該區段確實也不適合開年輕又文青的書店。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

走社區店模式的「誠品生活時光」逐步退場，目前僅存淡水英專路分店，但近期該店也傳出將在年底熄燈，躍上新聞版面，引發熱議。

「誠品生活時光」淡水英專店於2023年7月開幕，經查實價登錄，該店1樓權狀83.2坪，在2023年5月以每月16萬元交易，換算單價約1900元。

有趣的是，該實登明細備註「租金調整：第1-3年每月16萬，第4-5年每月：16萬4800元」。但如今誠品僅承租不到3年，就要關門了。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲淡水英專路店面租金總價排行，本次討論的誠品店面為史上第六名。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「誠品的商業模式是透過書店主題的大型商場，形塑誠品品牌的文青空間、引進人流，並進行空間切割分租，而社區型店鋪相對而言無法複製誠品的成功獲利模式。」

邱鼎峯進一步表示：「實體書籍販售市場有限、毛利偏低。從淡水英專店僅簽訂5年租約來看，顯示誠品對於長期獲利並無絕對把握，屬於『實驗性質』，如今提前撤出，店面投入裝修的費用應無法攤提完畢，也可能被房東沒收2~3個月押金作為違約金，但對於無法獲利的商業模式即時止損，對於整體企業仍是正向處置。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「該店每月租金16萬元、換算單價在2000元內，符合區域行情，相信租金絕對不是誠品撤出的主要考量，誠品撤出除與集團經營方向有關。」

沈雅純進一步指出：「觀光客大多在老街活動，近年淡大學生比較少逛到英專路，加上在地年輕人口逐漸往新市鎮移動，英專路變得比較沒落，主要靠在地居民、尤其是中年及長輩族群支撐，餐飲店家比較好經營。」

▲▼ 誠品生活時光,淡水 。（圖／記者項瀚攝）

▲「誠品生活時光」除了賣書，也導入不少文青小物。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

關鍵字：誠品誠品生活時光社區店小店淡水英專路東森房屋顥天國際邱鼎峯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「保密破盤價」釋出掀熱議

信用管制重創全台房市，買氣冷颼颼，高雄隨新成屋供給陸續增加，建商送裝潢、讓利價花招百出搶攻人氣，加上完工大樓能立即入住，掀起一波明顯的看屋潮。專家透露，首購大樓大吃新青安紅利，換屋大樓則是靠建商口碑發酵悄悄賣，出現明顯兩極化現象。

6分鐘前

全台僅存「誠品時光」年底收攤　月租16萬「租約僅走一半急喊卡」

全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈，引發熱議。經查該店在2023年5月才以每月16萬元出租，並備註到第五年的租金調漲機制，如今只開2年多就提前撤出。

1小時前

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

美國零售巨頭好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在財報指出，2026年度將進行5項「遷址升級計畫」，其中包含台灣1家現有分店，引發外界關注與推測。對此，台灣好市多副總經理王友玫證實是「高雄店」，將遷往亞洲新灣區80期重劃區。

1小時前

【廣編】聖誕雅聚＋城市樂饗宴　「遠雄敦富」歲末雙雅聚暖啟2026生活

在台中房市中，北屯機捷特區近年備受矚目，捷運、商場、公園等機能齊備，成為購屋族心中的新星。《遠雄敦富》位於特區正核心，斜對面即為好市多，步行可達北屯總站與舊社站，坐擁軌道經濟與全方位生活圈。遠雄敦富以「預演未來生活」為主題，在2025歲末舉辦兩場貴賓限定活動，提前凝聚鄰里關係。

1小時前

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

2025年台灣經濟成長率有望達7.37%，但房地產市場卻正處於技術性修正階段，加上全球政經與地緣政治變數不斷，2026年房市走勢備受關注。房市趨勢專家李同榮針對未來發展預測2026年將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」及「強弱分明」格局。

2小時前

「蛋殼區風險引爆」2026恐現鑑價斷層　買屋避2大陷阱

房市降溫，購屋民眾更要掌握荷包，過去「簽約價幾近於銀行貸款基準」的時代已過去，2026年進場，無論首購或換屋，都要面臨銀行鑑價保守、貸款成數不足可能產生的資金黑洞，品嘉建設董事長胡偉良提醒，家庭財務要精算，避免貸款壓力山大，甚至陷入交屋糾紛。

3小時前

2026年買方市場！　必學3大買房攻略

房市休息盤整，正是自住客進場的好時機，專家表示，民眾不必執著於買在最低點，「你覺得最便宜的時候，往往在事後回頭看才會知道。」中信房屋總經理張世宗強調，與其緊盯高低點，不如把焦點回歸自身居住需求。

4小時前

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

史上最狠的政策重拳，央行「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，在2025年持續發威，這道巨浪一路從預售市場打到成屋市場，又遇上最大一波交屋潮，供給暴增、資金緊縮，房市掀起雙殺風暴，過去幾年由資金浪潮推升的房市榮景，正面臨最嚴酷的壓力測試。

5小時前

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇壞PO照：全國最髒沒有之一

台灣有許多國宅、社宅，讓國民能以負擔得起的價格找到住所。近日一位民眾分享照片，指稱位在台北市信義路四段60號的信維國宅，是「最髒的一個國宅沒有之一」，恐怖的照片曝光後，掀起一陣討論。

9小時前

頂加違建「套房出租牟利」！新北市府鐵腕拆除　今年已改善逾300件

新北市政府違章建築拆除大隊統計，截至2025年9月為止，新北市已改善逾300件違建案例，其中包括新莊、板橋2處頂加違建，屋主將內部隔間成多間套房出租，嚴重影響居住安全，遭列為優先強制執行拆除對象，於10月依法強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用，合計約8萬元。

16小時前

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「房市骨折」　建設董事長：全世..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇..

買房時「管理費統一」　結果小坪..

不婚不生　40歲單身租屋族「買..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

智慧門鎖故障　屋主改用傳統鑰匙

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「..

全台僅存「誠品時光」年底收攤　..

好市多傳「28年高雄店」搬遷　..

「遠雄敦富」歲末雙雅聚2026..

2026年將殺價取量　李同榮：..

「蛋殼區風險引爆」2026恐現..

2026年買方市場！　必學3大..

「房市骨折」　建設董事長：全世..

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366