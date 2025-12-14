買房時「管理費統一」！結果小坪數住戶改口了　專家1建議曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有住戶求助，社區管理費該不該按坪數收，明明社區公設只有電梯與公共用電，沒有管理員、子母車等設施，卻因管理費分攤方式出現歧見。對此，信義房屋專家表示，若社區公設極為單純，不妨透過正式會議重新檢視收費合理性，但一定要白紙黑字寫進規約，否則類似爭議仍會一再重演。

有住戶在買房知識家求問，「請問華廈管理費有法規規定一定要按照坪數收費嗎？」還是講好每戶統一收也可以？「當初購買時說是每戶統一，結果現在小坪數的住戶都改口想要按坪數收費。」他也補充，社區公設只有電梯，沒有管理員、子母車等等，再來就是公共用電。

貼文引發討論，不少人直言，「按坪數收幾乎是全台通則」、「你買小坪數卻繳跟大坪數一樣的錢，你願意嗎？」也有人認為，「大坪數也很衰，社區又沒什麼公設可用，憑什麼我要付比較多？」雙方各有立場。另有網友提醒，管理費沒有強制規定，一切仍須回到管委會或區分所有權人會議表決，「以前不對，現在開會改過來也沒問題」。

也有較理性的聲音指出，若從使用者付費來看，按人頭或實際使用情形計算似乎更合理，「坪數大小跟住的人數又不一定成正比」。但反方則反駁，「人口會變動，持分不會變動」，若每次人口變化都要重算，反而更容易引發紛爭。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前市場上九成以上的集合式住宅，管理費仍是以「坪數持分」作為主要依據，原因在於這是最穩定、也最容易被多數人接受的方式。他指出，真正的關鍵不在算法，而在於是否有清楚規約與多數共識，「社區如果一開始沒講清楚，後面再改，就一定會有人覺得吃虧」。

他也建議，若社區公設極為單純，不妨透過正式會議重新檢視收費合理性，但一定要白紙黑字寫進規約，否則未來轉手、換住戶後，類似爭議仍會一再重演。