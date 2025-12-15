看了3間房「屋主想賣的原因都一樣」　她有感：父母要對自己好一點

▲黃大米分享看房經驗。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人看房、買房時，常會聽到房仲說「屋主很想賣」，但背後原因卻不一定被細究。近日知名作家黃大米便分享，她近日看的三間房，屋主都有一個共同點，讓她忍不住感嘆，父母打拚一輩子的心血，到了下一代手上，往往能被很乾脆的放手。貼文曝光後，引起討論。

知名作家黃大米在臉書發文表示，自己最近去看房「當運動」，詢問房仲屋主賣房原因時，對方直言這是繼承來的房產，兒子決定出售。她接著分享，近期連續看了三間房子，房仲的態度幾乎一致，就是只要出個價格，就有機會成交，因為屋主真的很想賣，而這三間房子的屋主都有一個共同點，就是全都是繼承房產。

黃大米當下突然有個感觸，爸爸或媽媽辛苦打拚買下的房子，一輩子捨不得賣，但等到留給下一代後，孩子卻往往能賣得相當乾脆，或許斷捨離自己的東西很難，但斷捨離別人的東西卻能非常痛快。

所以黃大米也認為，當父母的人還是要對自己好一點，把錢花在自己身上，房地產不必留下太多，因為對孩子而言，賣掉換成現金反而比較好分，父母一輩子的捨不得，等到孩子繼承時，往往就都捨得了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「也不是什麼珍惜不珍惜的問題，三個小孩要分家產，是一棟房子好分，還是1000萬好分？換現金，才是最直截了當的作法」、「繼承了，一定會賣了，因為與上一代的連結結束了」、「我就買了繼承的房子，三個女兒都各自有生活，所以就賣了，非常好殺價，且是一口價就買到了」。但也有網友表示，「以我買賣過的經驗，我只能說聽聽就好，可能沒有一句是真的，誠實的房仲有時候也會編善意的故事給你」。