擁宜居5條件！航空城新都心起飛　甜蜜期2字頭入主國際門戶城市

記者胡至欣／桃園報導

隨著桃園航空城計畫加速推進，從第三航廈、第三跑道到捷運延伸線全面布局，航空城新都心–客運園區，正成為桃園最具潛力的重劃熱區。

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

房產專家陳炳辰表示，一個宜居城市必備五大要件：便捷交通、優質環境、人口紅利、親民房價及明確就業機會。客運園區正同時具備這五項。

▲房產專家陳炳辰。（圖／記者姜國輝攝）

交通上，透過捷運A15大園站，可輕鬆抵達A12、A13機場站與A18高鐵站，未來還有大園觀音線快速連結北北桃，再加上國道2甲延伸至台61，「國門級三軸交通」藍圖輪廓漸明；產業方面，航空城開發預估創造25至30萬個就業人口，包括航空航太、智慧物流、MRO與跨境電商等，更為區域帶來長期人口紅利。

▲透過A15大園站，可輕鬆抵達A12、A13機場站與A18高鐵站。（圖／記者姜國輝攝）

陳炳辰進一步指出，客運園區是一個大型的重劃區，區域內劃設住宅區、商業區與產業專區，並有航科國小、大園雙語國中，以及體育園區等公共設施；街廓整齊新穎、綠覆率高，道路寬度可達40米，與周邊公園、埤塘等綠地結合，生活便利性和居住舒適度均達一定水準，展現宜居城市風貌。

▲▼客運園區街廓寬敞、公園綠地多。（圖／記者姜國輝攝）

在限貸令與高房價壓力下，低總價、低基期，但機能完整的新興生活圈成為市場新寵。相較於青埔、高鐵特區房價動輒6、70萬，客運園區目前仍維持3字頭，甚至還有零星2字頭，已是首購族與置產客心中，最後一塊「高CP值起漲地」。

▲大園雙語國中。（圖／記者姜國輝攝）

▲航科國小模擬圖。（圖／桃園市政府）

陳炳辰分析，現階段購屋邏輯，除了評估生活機能及房市潛力，房價是否平實更是關鍵考量。他認為，以北台灣來說，客運園區的新案仍處於相對低檔，加上航空城計畫加持，未來將逐步成形為國際級城市，「有蹲低跳高的起飛空間，現在入手就會是一個甜蜜期。」

▲▼客運園區結合了住宅、商業與產業專區。（圖／記者姜國輝攝）

航空城新都心–桃園客運園區，匯集產業建設、交通升級與品牌建商進駐，未來榮景可期，更是北台灣重劃區中難得兼具低單價、高潛力的理想居所。順著區域成長曲線布局，現在正是卡位的最佳時機。