ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過戶

▲▼豪宅,社區,買房,透天。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友日前分享，看中一間屋齡約8年的小透天，屋主開價1100萬元，太太斡旋出價850萬元，他越想越擔心「這樣會砍太多嗎？」話題引發討論。對此，信義房屋專家點出，出價合不合理，不能只看開價與斡旋金額的落差，而是要回到區域實價與市場氛圍來看。

原PO在買房知識家表示，他去看了間屋齡8年的小透天，「屋主開價1100萬，屋內傢俱都不搬走，過幾天，太太下了斡旋，金額是850萬，他不禁求助「這樣會砍太多嗎？該建商在附近的最新一期建案也才賣1200萬以內。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，不少網友力挺低價出價，直言「反正出價未必成交，你有出價的自由，他也有不賣的權利」、「仲介有收斡旋就代表有機會」、「買房當然要買便宜，誰要買貴。」也有人分享自身經驗，「1120萬的透天，880萬成交，已經過戶」、「近期成交8折的也不少。」

但另一派網友則認為850萬元明顯偏低，「如果我是屋主應該不會賣」、「8年屋1100萬不貴，效坪大、前院可停車」、「屋主底價可能在960到1000萬之間」，也有人提醒不要只看屋主當初購入價格，「八年前跟現在怎麼比，時空背景早就不同。」

其中也出現較為專業的分析聲音，有地政士指出，應該比對「附近屋齡5到10年的透天，近一年實價登錄」，才能判斷850萬元是否真的太誇張；也有網友提到，2.0稅制、屋主貸款利息與仲介成本，都會反映在售價上。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實務上是否能成交，還是取決於區域供需與實價基礎。他指出，若同區近一年成交行情大多落在900萬以上，850萬自然較難談成；但若實登顯示價格已鬆動，買方勇於出價並非不合理，「重點不在砍幾成，而是有沒有站在市場行情上談」，否則雙方只會各說各話，成交機率自然不高。

關鍵字：買房砍價透天厝實價登錄市場行情信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過戶

一名網友日前分享，看中一間屋齡約8年的小透天，屋主開價1100萬元，太太斡旋出價850萬元，他越想越擔心「這樣會砍太多嗎？」話題引發討論。對此，信義房屋專家點出，出價合不合理，不能只看開價與斡旋金額的落差，而是要回到區域實價與市場氛圍來看。

2小時前

比按摩店還少！全台書店狂減2千家　小店求生轉向地下室

書店、文具店經營困難，財政部數據顯示，自2008年統計以來全台家數大減近2000家，減幅達2成以上。事實上，過去著名的書街景象已不存在，一些大型連鎖品牌若不轉型，也只好紛紛縮編，甚至直接消失。

6小時前

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

「今日書局」開業長達40年，是許多政大人的回憶，但將於年底熄燈，消息一曝光在網上引發熱議。記者採訪孫老闆，他從退伍後幹到65歲，40年來堅持只休春節，基本上每天到店上班，他說：「歇業原因不是租金，也不是生意不好，而是小孩無意接班，自身體力也一年不如一年，想趁膝蓋還ok的時候，多去走走。」

6小時前

新北市府推「防災都更2.0」　修法聚焦居住安全、排除非住宅用途

為強化都市更新與防災重建政策，新北市府於11月10日修正公告「防災專案計畫」(防災2.0)，將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用，以確保防災專案計畫資源聚焦於真正有居住安全疑慮之地區。

20小時前

美國1.5億豪宅免費送！　條件曝光：限時180天「整棟搬走」

免費送你一棟價值500萬美元（約新台幣1.5億元）豪宅！這聽起來像是天方夜譚，但美國麻薩諸塞州南塔克特島（Nantucket）確實有屋主願意把這棟格局5房的住房送出，不過想要住進這棟豪宅可沒那麼容易，因為唯一的條件是，未來的屋主必須在180天內把整棟房子從地基上搬走並運送至其他地方。

21小時前

逆風掃貨！建商斥9.1億納13期千坪地　在地看：單價不低

儘管今年建商購地普遍轉趨保守，根據最新實價登錄與市場資訊，沅林建設以總價約9.1億元重金出手，一舉買下台中13期重劃區南屯區樂田段多筆土地，合計面積約1158.82坪，成交單價約78.5萬元。

21小時前

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

台灣邁向「人工智慧島」再跨重要一步！國科會所屬國網中心12日在南科正式啟用「國網雲端算力中心」，總統賴清德特地南下出席，並強調「算力即國力」，專家表示，在限貸與高利率環境下，短期科技人買盤並未如題材般熱絡。

21小時前

插著就耗電！1類電器有「待機電力」　隨手拔省荷包

不少民眾認為只要把電器關閉，就能節省用電，不過經濟部能源署指出，有一種電器只要「插頭沒拔」，多少都會耗電，長期下來也是一筆支出。

22小時前

親媽設局贈房產！信託賣掉人跑了　未成年女兒慘背468萬稅金

桃園一名年僅17歲的女高中生，名下竟背負高達468萬餘元的鉅額稅款。法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）深入調查後發現，這竟是母親將房產贈與女兒後變賣，隨即捲走全數售屋款項並失聯，僅留女兒一人面對鉅額房屋土地交易所得稅。女學生目前遭家人遺棄，獨自居住校舍半工半讀，不僅處境艱難，更無力繳納巨額稅金，故積欠468萬滯納金。

23小時前

「開價比實登少50萬」卻沒人看屋　設計師分享多賣百萬手法

近期房市陷入低迷狀態，許多屋主即便降價至實價登錄以下，仍難以吸引買家。這種「有行無市」的現象成了房市新常態，讓賣方感到沮喪。對此狀況，有設計師透露，有賣家先花錢翻新，最後反而多賣100萬元的案例，引起討論。

23小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「40年來只休春節」老闆累了　..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

當「連帶保證人」被拖下水！　美..

曾喊「不會倒」！大安區百萬預售..

都更建商標榜「無原住戶」老地主..

插著就耗電！1類電器有「待機電..

高雄史上最大投資案簽約　鴻海1..

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂..

一圖看三地集團售地進度　神秘清..

ETtoday房產雲

最新新聞more

屋主開價1100萬　「斡旋85..

比按摩店還少！全台書店狂減2千..

「40年來只休春節」老闆累了　..

新北防災都更2.0　修法聚焦居..

美國1.5億豪宅免費送！　條件..

逆風掃貨！建商斥9.1億納13..

南科再添國家級利多　在地房仲揭..

插著就耗電！1類電器有「待機電..

親媽設局贈房產！信託賣掉人跑了..

「開價比實登少50萬」卻沒人看..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366