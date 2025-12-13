屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過戶

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友日前分享，看中一間屋齡約8年的小透天，屋主開價1100萬元，太太斡旋出價850萬元，他越想越擔心「這樣會砍太多嗎？」話題引發討論。對此，信義房屋專家點出，出價合不合理，不能只看開價與斡旋金額的落差，而是要回到區域實價與市場氛圍來看。

原PO在買房知識家表示，他去看了間屋齡8年的小透天，「屋主開價1100萬，屋內傢俱都不搬走，過幾天，太太下了斡旋，金額是850萬，他不禁求助「這樣會砍太多嗎？該建商在附近的最新一期建案也才賣1200萬以內。」

貼文引發討論，不少網友力挺低價出價，直言「反正出價未必成交，你有出價的自由，他也有不賣的權利」、「仲介有收斡旋就代表有機會」、「買房當然要買便宜，誰要買貴。」也有人分享自身經驗，「1120萬的透天，880萬成交，已經過戶」、「近期成交8折的也不少。」

但另一派網友則認為850萬元明顯偏低，「如果我是屋主應該不會賣」、「8年屋1100萬不貴，效坪大、前院可停車」、「屋主底價可能在960到1000萬之間」，也有人提醒不要只看屋主當初購入價格，「八年前跟現在怎麼比，時空背景早就不同。」

其中也出現較為專業的分析聲音，有地政士指出，應該比對「附近屋齡5到10年的透天，近一年實價登錄」，才能判斷850萬元是否真的太誇張；也有網友提到，2.0稅制、屋主貸款利息與仲介成本，都會反映在售價上。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實務上是否能成交，還是取決於區域供需與實價基礎。他指出，若同區近一年成交行情大多落在900萬以上，850萬自然較難談成；但若實登顯示價格已鬆動，買方勇於出價並非不合理，「重點不在砍幾成，而是有沒有站在市場行情上談」，否則雙方只會各說各話，成交機率自然不高。