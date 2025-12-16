青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」

▲「台中青海家樂福」再傳出大反轉，將持續營運。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期市場不斷傳出「台中青海家樂福」將收攤的訊息，家樂福更貼出公告將於12月底歇業，引發地方關注，不過近日再傳出大反轉將「繼續營業」，實際詢問，業者證實確定繼續營運。

記者求證家樂福中區總部，對方證實，確實將會繼續營業，也因為青海店繼續維持24小時營運，之前公布銜接青海店的西屯店將維持目前營運時間。也謝謝消費者支持，正式公告將晚點正式發佈。

青海家樂福基地地坪約2758.5坪，位處台中七期與逢甲交界，周邊生活機能成熟，長期被視為區域重要商業節點，地點位置極佳，而地主則是台中豪宅建商由鉅建設，過去由鉅建設也私下澄清，目前「尚未有任何開發或改建規劃」。

▲青海家樂福基地地坪約2758.5坪來看，在台中市區已屬稀有規模，加上位處成熟商圈，一舉一動都容易牽動區域房市想像空間。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「隨著市區發展，這些精華地段少見的大面積土地，因人流、在地情懷與生活機能完整，往往成為市場關注焦點。」他指出，即便短期內未啟動開發，只要產權單純、基地條件成熟，未來在住宅、商辦或複合式開發上，都具備高度彈性，也容易被外界提前放大解讀。

▲家樂福證實，青海店將會繼續24小時營業。（圖／業者提供）

以青海家樂福基地地坪約2758.5坪來看，在台中市區已屬稀有規模，加上位處成熟商圈，一舉一動都容易牽動區域房市想像空間。不過在當前房市仍處於量縮觀望階段，建商多半不急於推案，反而傾向維持穩定租金收益，等待更合適的時機再行評估長期規劃。

