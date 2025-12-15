ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

好市多高雄店將搬家　「海景第一排」新址地主是水泥業大咖

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲全台首家好市多、被稱為「起家厝」的高雄店，開店迄今28年，因租約即將到期，將搬家到高軟南側的80期重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台首家好市多、被稱為「起家厝」的高雄店，開店迄今28年，當時土地向南山人壽承租，因租約即將到期，將搬家到高軟南側的80期重劃區，2店距離僅1400公尺，新地主則是東南水泥，2月12日新店已動土，規劃全台最大海景首排賣場，外界預估2026年有望開幕。

好市多目前在高雄有2家店，分別為高雄店和大順店，位在中華五路的高雄店，設立於1997年，至今已28年，是台灣首家好市多賣場，堪稱「起家厝」，當時向南山人壽承租，因租約即將到期，之後將搬家到高軟南側的80期重劃區，用《Google Maps》查詢，2店距離僅1400公尺，車程約7分鐘。

業界透露，舊址已營業28年，若重新裝潢費用驚人，相比之下，不如直接新建。新址位於復興四路，根據建照執照公布內容，起造人就是好市多股份有限公司負責人，新址由好市多興建地上物，2月12日已動土，將打造全台最大海景首排賣場，不少在地人都相當期待開幕。

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據建照執照公布內容，起造人就是好市多股份有限公司負責人，新址由好市多自行興建地上物，2月12日已動土。（圖／記者張雅雲攝）

新址是向該區大地主東南水泥承租，查詢租賃實登，租金、租期均未透露。而地主東南米樂興建的「東南米樂PLAZA」，就緊鄰好市多新址，已在3月6日動土，規劃12棟2層樓的整排街邊店，共計24間品牌店面，預計2026年中完工。外界分析，2店有望在明年完工後同步開幕。

記者詢問好市多開幕時程，該公司未鬆口，僅透露開幕時間未定，新店相關工程與作業皆依既定時程推進，若有確切開幕日期，將第一時間對外公告。

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新址位於復興四路，將打造全台最大海景首排賣場，不少在地人都相當期待開幕。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，新舊址均位於亞灣，之後新店完工對當地生活機能、房價提升影響相對不大，區域豪宅林立，根據《高雄實價網》統計，2023年時屋齡5年內的新成屋均價為42.1萬元，2025年則成長到每坪48萬元，3年漲幅約14%，新建案單價都要4字頭起跳。

劉沛緹說：「該區也有屋齡25~40年中古大樓，單價約25~32萬元，雖然屋齡偏高，但因總價相對親民，成為區域客自住首選。」

