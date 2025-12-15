ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台北101、好市多搶進！台灣大道迎「百億建設潮」　房價站7字頭

▲▼ 台灣大道,西屯,沙鹿,捷運藍線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣大道沿線未來勢必將成為房產開發的重鎮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中第三家好市多Costco傳出有望落腳台中精機舊廠原址，基地緊鄰台灣大道，並坐落於未來捷運藍線B9、B10站之間，而台灣大道沿線早已匯聚新光三越、大遠百等大型百貨，近年在頂級住宅、國際飯店、摩天商辦相繼佈局下，成為建商押寶大道。

台灣大道三段已匯聚新光三越、大遠百等大型百貨，近年在頂級住宅、國際飯店、摩天商辦相繼佈局下，成為建商押寶大道。

從住宅市場來看，達麗建設於台灣大道軸線推出的「達麗拾穗」主攻步行即可抵達未來捷運藍、綠線交會的「市政府站」，以21~38坪、2~3房為主力，強調高綠覆率設計，成交均價來到73.74萬元。育堂建設推出的「育堂序麗」，基地位於台灣大道與大墩路口，主打市政捷運雙軸優勢，1年均價來到每坪67.12萬元。

另外，「磐鈺雲詠」坐落於台灣大道與玉門路交會處，實登均價為每坪63.71萬元，還有結構中的「鉅陞台灣隱賦」1年均價61.39萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產中區協理賴萬認為：「台中市集大型建設、軌道經濟與產業園區於一身，磁吸產業人口的同時，也受到嚮往生活機能的自住客群青睞，加大人口遷移強度與房價發展空間。」

商業市場方面，台中精機舊廠若為好市多順利落地，預期將為台灣大道沿線帶來明顯的商業外溢效應，同時，台北101首度進軍中台灣，與國泰人壽攜手推動「國泰置地臺中」，預計2030年開幕，更將成為中部消費市場的新指標。

▲▼ 台灣大道,房市,國泰台中置地, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台北101首度進軍中台灣，與國泰人壽攜手推動「國泰置地臺中」。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，興富發建設於「惠國段90地號」的開發案，基地面積逼近2600坪，預計2028年完工，完工後可望成為台中最高大樓。冠德建設與中鹿開發聯手推動的捷運G9-1聯開案，預計2025年動工，總投資金額達106.5億元，規劃引進環球購物中心（Global Mall）及凱悅飯店集團，進一步放大台灣大道沿線的商業能量。

七期資深房仲廖香婷認為：「隨著捷運藍線動工、聯開案啟動及國際品牌持續進駐，未來5年台灣大道沿線在住宅、商業與辦公需求上仍具成長動能。」

廖香婷補充：「七期新市政中心，租金穩居每坪千元以上，如『聯聚中雍大廈』、『CBD時代廣場』、『NTC國家商貿中心』等，最高租賃行情落在每坪2300~2900元間，未來供給增加5年內商用不動產將持續升溫。」

