住進雙北敲門磚？中山、淡水穩居交易王　專家曝「不敗關鍵」

▲對比5年前、近1年雙北市各行政區的住宅交易量，台北市中山區、新北市淡水區仍穩居雙北最熱賣行政區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

對比5年前、近1年雙北市各行政區的住宅交易量，台北市中山區、新北市淡水區仍穩居雙北最熱賣行政區。中山區交易量占比維持在13%以上，淡水區則也在1成以上。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比5年前、近1年雙北市各行政區的住宅交易量，台北市中山區、新北市淡水區仍穩居雙北最熱賣行政區，而大安、板橋等核心蛋黃區交易占比也逐漸上升。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「中山區商業機能高度集中，多家國內外企業進駐，有著充沛人流與就業機會，加上大直重劃區等都市規劃推進，區域正朝多元方向發展，也進一步穩固該區的居住需求。」

另外，陳金萍表示：「相較大安、信義等頂級蛋黃區，中山區房價還具有一定彈性，使其市場吸引力更為突出，讓中山區交易占比5年來皆位居台北第一。」

▲▼5年間雙北5大交易熱區變化與其價量。（圖／永慶提供）

至於淡水區，陳金萍表示：「淡水一直是雙北行政區中，價格相對較為低廉的區域，加上近年來公共建設發展迅速、推案量大，持續吸引大量剛性需求，不論是首購、小家庭或是預算有限的外溢族群，都可以鎖定淡水，當作住進雙北的敲門磚。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「不論是房市熱絡時的投資置產買盤，抑或是房市冷淡時的剛性自住買盤，小坪數、低總價仍是致勝關鍵，而中山區小坪數中古大樓多，且屋齡不低，總價低；淡水則是有新市鎮加持，許多小坪數、低總價首購型物件釋出，因此長年為交易量冠軍。」

整體而言，儘管榜單中的行政區各有亮點，但整體交易量與5年前相比，仍明顯下滑。陳金萍分析：「在需求弱化、交易量縮減的市場環境下，『降價促成交』仍然是推動交易的最直接關鍵，推估未來市場走向也將回歸到供需基本面。」

