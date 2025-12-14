ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客求償無門、債主1.4億吞回止損

▲駿信建設爆出財務危機，名下12戶資產一口氣被打包拍賣，一拍底價為1億4585.89萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

岡山預售案「永富發官邸」一共賣出28戶，沒想到完工後，駿信建設突爆出財務危機，因「清償票款」遭強制執行，名下12戶資產一口氣被打包拍賣，不但已經付了錢的買方無法入住，中間更歷經3次停拍，日前一拍底價為1億4585.89萬元，當場由債權人以底價承買。

根據法院公告，「永富發官邸」位於岡山區頂潭路，為地上5樓電梯公寓，債務人為駿信建設，拍賣原因為「清償票款」遭強制執行，名下共有「永富發官邸」12戶及3個平面車位、4個機械車位，一口氣進法拍，一拍底價為1億4585.89萬元，總坪數為363.47萬元，換算單價40.13萬元。

根據法院筆錄指出，遭查封的12戶皆已完工，具備廚具與衛浴設備，其中1戶屋主現場自稱為買方，另有1戶仍在裝潢中，其餘皆為空屋。

據查，駿信建設目前已停業，有多筆債權已屆清償期而未受清償，均為本票、支付命令等債權，併案執行金額合計逾3億元，拍賣過程3度喊卡，原訂4月23日一拍，當時底價1.2億元，很快被臨時喊停，停拍理由為「拍賣無實益」，改為8月20日一拍，當時底價上調1000萬元，達1.3億元，又再度「以條件變更為由停拍」，11月12日底價再上調到1億4585.89萬元，結果又遇颱風天停拍，直到12月10日才進行一拍。當場由債權人以底價承買。

 ▲▼高雄,地上權 。（圖／記者張雅雲攝）

▲岡山有高醫、樂購廣場、岡山站等，生活機能佳。（圖／記者張雅雲攝）

「永富發官邸」共40戶，遭法拍的12戶包含已購客來不及過戶，以及未賣出的餘屋全數落入法拍。而根據建物謄本顯示，法拍戶設定的最高限額抵押權，擔保債權總金額已高達1.7億元，債權人為高雄自然人。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，雖然12戶一起綁標，總價門檻高，且根據實價登錄顯示，該社區今年無成交紀錄，去年2筆頂樓成交單價為32.9~34萬元，以目前法拍價格來看是高於區域行情，研判債權人為了減少損失，一拍選擇進場承受標的，以免落入二拍價值減損。

東昶景房仲企業專案經理吳凱文表示，該案位於岡山空軍官校生活圈，土地使用分區為非都市計畫的農業區甲種建築用地，目前區域行情受信用管制影響，新案成交價落在3字頭，可說是岡山首購熱區，以附近87期成交價已站上4字頭來看，價格相對親民。

徐華辰提醒，預售時期的已購客能否取回已付款項，關鍵在於「當初與建商簽訂的履約保證機制」。若沒有銀行履保、信託專戶等保障，買方只能依序向建商主張債權，「但這種情況通常會涉及多數債權人同時主張權利，最後能拿回多少，要看債務人名下還有多少資產可清償，有可能債權人雖然參與分配，但拿回的金額非常有限。」

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客求償無門、債主1.4億吞回止損

