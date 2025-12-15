11月房地合一稅創新低　台中「稅收王」拱手讓新北

▲11月新北市以13.3億元成為個人房地合一稅收最高的縣市，且年增幅高達35%，逆勢成長。圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／綜合報導

財政部最新統計顯示，11月全台個人房地合一稅收僅41.42億元，創下近9個月新低紀錄。累計前11個月，房地合一稅收總額為474.3億元，較去年同期減少23%，預計全年減少金額將突破百億元。信義房屋專家分析，這一波稅收下滑，反映出房市交易明顯冷卻，同時房價也已脫離過去的快速上漲階段，導致稅收縮水。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅收減少有好有壞。一方面，房價回穩讓有購屋需求的民眾能更從容選擇，但另一方面，稅收減少可能衝擊政府財政。

進一步觀察各地區11月稅收，以區域來看，過去常由台中領先的現象已經改變，11月新北市以13.3億元成為個人房地合一稅收最高的縣市，且年增幅高達35%，逆勢成長。台中市則收7.4億元，較去年同期減少25%。

高雄市為6億元，年減13%；台北市則為4.7億元，年減4%。桃園市則僅3億元，減幅更高達62%。區域間表現明顯分化，顯示不同縣市房市熱度差異大。

▲累計前11個月，房地合一稅收總額為474.3億元，較去年同期減少23%，預計全年稅收將減少百億元。圖／記者陳筱惠製、AI協作）

曾敬德提醒：「目前個人房地合一稅有400萬元的免稅條件，必須同時符合包括本人、配偶或未成年子女戶籍登記、持有並實際居住滿6年等規定，且不僅要連續設籍，實際居住紀錄也十分重要。」他也提到，近期網路間流傳稅捐機關要求社區提供新居裝潢、住戶資料、會議紀錄、入住登記，他提醒民眾若要節稅，必須嚴格依照規定辦理。

資深房仲謝兒政也表示：「常見證據來源包含水電瓦斯度數，門禁卡、車位、ETag或是社區刷卡紀錄，帳單寄送地址包含手機費、信用卡等，以及實際查訪管理員。過去還有台商卡在國外回不來，國稅局查詢出入境紀錄，以差一點點的居住時間，而被迫放棄400萬元的免稅額。」

