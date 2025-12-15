ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

11月房地合一稅創新低　台中「稅收王」拱手讓新北

▲▼板橋房市空拍圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲11月新北市以13.3億元成為個人房地合一稅收最高的縣市，且年增幅高達35%，逆勢成長。圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／綜合報導

財政部最新統計顯示，11月全台個人房地合一稅收僅41.42億元，創下近9個月新低紀錄。累計前11個月，房地合一稅收總額為474.3億元，較去年同期減少23%，預計全年減少金額將突破百億元。信義房屋專家分析，這一波稅收下滑，反映出房市交易明顯冷卻，同時房價也已脫離過去的快速上漲階段，導致稅收縮水。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅收減少有好有壞。一方面，房價回穩讓有購屋需求的民眾能更從容選擇，但另一方面，稅收減少可能衝擊政府財政。

進一步觀察各地區11月稅收，以區域來看，過去常由台中領先的現象已經改變，11月新北市以13.3億元成為個人房地合一稅收最高的縣市，且年增幅高達35%，逆勢成長。台中市則收7.4億元，較去年同期減少25%。

高雄市為6億元，年減13%；台北市則為4.7億元，年減4%。桃園市則僅3億元，減幅更高達62%。區域間表現明顯分化，顯示不同縣市房市熱度差異大。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲累計前11個月，房地合一稅收總額為474.3億元，較去年同期減少23%，預計全年稅收將減少百億元。圖／記者陳筱惠製、AI協作）

曾敬德提醒：「目前個人房地合一稅有400萬元的免稅條件，必須同時符合包括本人、配偶或未成年子女戶籍登記、持有並實際居住滿6年等規定，且不僅要連續設籍，實際居住紀錄也十分重要。」他也提到，近期網路間流傳稅捐機關要求社區提供新居裝潢、住戶資料、會議紀錄、入住登記，他提醒民眾若要節稅，必須嚴格依照規定辦理。

資深房仲謝兒政也表示：「常見證據來源包含水電瓦斯度數，門禁卡、車位、ETag或是社區刷卡紀錄，帳單寄送地址包含手機費、信用卡等，以及實際查訪管理員。過去還有台商卡在國外回不來，國稅局查詢出入境紀錄，以差一點點的居住時間，而被迫放棄400萬元的免稅額。」

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

信義房屋更多相關新聞


 

關鍵字：房地合一房市交易稅收新北節稅指南

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

11月房地合一稅創新低　台中「稅收王」拱手讓新北

財政部最新統計顯示，11月全台個人房地合一稅收僅41.42億元，預計全年減少金額將突破百億元。信義房屋專家分析，這一波稅收下滑，反映出房市交易明顯冷卻，同時房價也已脫離過去的快速上漲階段，導致稅收縮水。

2小時前

27年「大尺碼救星」開價2.2億求售　換算地價驚呆網

「大高雄男飾廣場」位於後驛商圈，專營大尺碼男裝，在地經營27年，是不少大尺碼男性的口袋購物名單之一，已累積出固定客層，屋主突開出2億2732萬元出售。信義房屋專家表示，目前該區大都更計畫雖啟動，但效益尚未具體反映。

2小時前

好市多高雄店將搬家　「海景第一排」新址地主是水泥業大咖

全台首家好市多、被稱為「起家厝」的高雄店，開店迄今28年，當時土地向南山人壽承租，因租約即將到期，將搬家到高軟南側的80期重劃區，2店距離僅1400公尺，新地主則是東南水泥，2月12日新店已動土，規劃全台最大海景首排賣場，外界預估2026年有望開幕。

3小時前

六都房價「越往南跌越多」　台南市內驚見「重大分歧」

限貸令上路滿1年，房市熱錢退場，房價變化南北兩樣情，雙北房價不減小增，其他四都下跌，且越往南跌越多，高雄修正幅度達8.6%。此外，六都跌幅、漲幅最多的行政區也列，竟然都位於台南市。

4小時前

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「保密破盤價」釋出掀熱議

信用管制重創全台房市，買氣冷颼颼，高雄隨新成屋供給陸續增加，建商送裝潢、讓利價花招百出搶攻人氣，加上完工大樓能立即入住，掀起一波明顯的看屋潮。專家透露，首購大樓大吃新青安紅利，換屋大樓則是靠建商口碑發酵悄悄賣，出現明顯兩極化現象。

4小時前

全台僅存「誠品時光」年底收攤　月租16萬「租約僅走一半急喊卡」

全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈，引發熱議。經查該店在2023年5月才以每月16萬元出租，並備註到第五年的租金調漲機制，如今只開2年多就提前撤出。

5小時前

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

美國零售巨頭好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在財報指出，2026年度將進行5項「遷址升級計畫」，其中包含台灣1家現有分店，引發外界關注與推測。對此，台灣好市多副總經理王友玫證實是「高雄店」，將遷往亞洲新灣區80期重劃區。

6小時前

【廣編】聖誕雅聚＋城市樂饗宴　「遠雄敦富」歲末雙雅聚暖啟2026生活

在台中房市中，北屯機捷特區近年備受矚目，捷運、商場、公園等機能齊備，成為購屋族心中的新星。《遠雄敦富》位於特區正核心，斜對面即為好市多，步行可達北屯總站與舊社站，坐擁軌道經濟與全方位生活圈。遠雄敦富以「預演未來生活」為主題，在2025歲末舉辦兩場貴賓限定活動，提前凝聚鄰里關係。

6小時前

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

2025年台灣經濟成長率有望達7.37%，但房地產市場卻正處於技術性修正階段，加上全球政經與地緣政治變數不斷，2026年房市走勢備受關注。房市趨勢專家李同榮針對未來發展預測2026年將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」及「強弱分明」格局。

7小時前

「蛋殼區風險引爆」2026恐現鑑價斷層　買屋避2大陷阱

房市降溫，購屋民眾更要掌握荷包，過去「簽約價幾近於銀行貸款基準」的時代已過去，2026年進場，無論首購或換屋，都要面臨銀行鑑價保守、貸款成數不足可能產生的資金黑洞，品嘉建設董事長胡偉良提醒，家庭財務要精算，避免貸款壓力山大，甚至陷入交屋糾紛。

8小時前

【退貨遭拒】超商買關東煮嫌「太辣」！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「房市骨折」　建設董事長：全世..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

買房時「管理費統一」　結果小坪..

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇..

全台僅存「誠品時光」年底收攤　..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

不婚不生　40歲單身租屋族「買..

智慧門鎖故障　屋主改用傳統鑰匙

ETtoday房產雲

最新新聞more

11月房地合一稅創新低　台中「..

27年「大尺碼救星」開價2.2..

好市多高雄店將搬家　「海景第一..

六都房價「越往南跌越多」　台南..

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「..

全台僅存「誠品時光」年底收攤　..

好市多傳「28年高雄店」搬遷　..

「遠雄敦富」歲末雙雅聚2026..

2026年將殺價取量　李同榮：..

「蛋殼區風險引爆」2026恐現..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366