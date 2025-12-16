敦北豪宅住戶砸2.2億現金　吞下內湖整棟「洗車場公寓」

▲內湖台塑大樓旁公寓以2.2億元交易，買方無貸款，財力雄厚 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

內湖台塑大樓旁公寓1樓改造成洗車場，該棟公寓以2.2億元交易，買方頗為神秘，來自嘉義、戶籍登記在敦北巷弄內的億級豪宅。專家認為，潭美段一帶的工業土地選擇多，本次交易買方為開發商背景的機率較低，推測可能是重建自用規劃。

敦北台塑改建，5000名員工搬到內湖「台北企業總部園區」，近期實價揭露，該園區旁一棟4層公寓整棟以2.2億元交易，土地移轉了183.5坪，換算單價約120萬元，使用分區為工三用地。

實地走訪，該棟公寓為洗車場，往上看就像是一般的公寓，但無法確定是否有人住居使用。洗車場員工表示：「不知道房子交易一事，目前也未收到歇業通知。」

經查謄本，本次交易買方為江姓自然人，來自嘉義，但地址登記在敦化北路巷弄內的上億豪宅「潤泰敦品」，且本次交易為無貸款購入，顯示買方財力雄厚。





▲本次交易買方地址登記在敦北巷內億級豪宅「潤泰敦品」。（圖／翻攝自Google Maps）

恆大不動產經理馮潤梅表示：「該區屬於潭美段範圍，對面就是內湖五期重劃區，但放眼整個潭美段還有不少大面積土地，本次交易包含地上物、又在巷內、基地面積也不大，推測買方應不是開發商背景，整合周邊土地並自行興建廠辦大樓自用的可能性較高。」

馮潤梅表示：「昇恆昌一帶每坪地價達150萬元行情，本次購地單價120萬元不貴，未來重建為廠辦後，每坪價值推估可達50~60萬元。」

不過，吉田開發建設副總蔡耀德表示：「本次交易公寓可整合周圍臨地，最主要就是隔壁的鐵皮車場，全案基地整合起來可達約350坪規模，並做到雙面臨路，具有一定的開發效益。」

▲內湖公寓2.2億元交易的專家分析。（圖／記者項瀚整理）

