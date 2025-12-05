這波哪個重劃區會爆？北部人心中清單「穩、危區」曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友發起關於重劃區的討論，他以北部視角盤點這波重劃區風險，A7、仁義、江翠與新板副都心因住宅帶動商業、推案在低點起漲，整體較不易「爆」。相對地，淡水、八里、塭仔圳、土城頂埔、先嗇宮一帶，以及草漯、客運園區、鶯歌鳳鳴等，若買在高價位恐回檔，發起話題「這波那個重劃區會爆掉？」引發討論。

該名網友在PTT的home-sale板表示，他認為的「安全名單」含A7、仁義、江翠北與副都心，理由是居住區先成熟、帶動商業，副都心又受頭前與舊市區支撐；但「危險名單」則點名淡海、八里與草漯、客運園區等造鎮型區塊，擔心就業與通勤半徑不足支撐房價；土城也需區分，暫緩區相對穩，頂埔若見8字頭「更有其他選擇」。他總結，「價格太高會死、去炒雞屎區米糠區貨車席，自以為會大賺。」

貼文引發討論，有人認為江翠北、A7與板南線腹地「還好」；也有人直言「靠海、造鎮、離站機能弱」回檔早晚。青埔被頻繁討論，多人主張「正青埔步行10分鐘內較穩、超過就難講」；亦有人提醒塭仔圳量體大但尚未正式放量，短期不易「這波」爆，風險時間點在後段推案潮。

網友紛紛留言，「正青埔走路10分鐘內沒事，以上不好講」、「A10拿到50以上一定洗碗」、「土城暫緩還好，但頂埔8字頭自求多福」、「江翠北不會爆啦」、「草漯、客運很危險」、「塭仔圳還沒開始推，要爆也是下一波」、「青埔地板價看70內核心，超過通勤半徑就回檔早晚」、「A7條件跟客運園區完全不同，別混為一談」、「頂埔80幾太多更好選擇。」