新成屋庫存破11萬戶　專家示警進入「中期調整期」

▲新成屋待售量創新高、買氣走弱，加上銀行融資保守，使整體市場資金緊縮，恐對地方財政與產業鏈帶來連鎖影響。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣房市景氣出現明顯降溫訊號，房地產市場已步入「中期調整期」，新成屋待售量創新高、買氣走弱，加上銀行融資保守，使整體市場資金緊縮，恐對地方財政與產業鏈帶來連鎖影響。

最新統計顯示，截至2024年第4季，全台待售新成屋住宅突破11萬宅，攀上歷史高點，顯示供給累積壓力升高。實價登錄資料也顯示，六都及新竹地區過去一年不論預售、新成屋或中古市場，成交量全面下滑，買方觀望氣氛濃厚。

金融端同時出現明顯反轉，中央銀行最新9月數據顯示，建築貸款餘額年增率自2015年以來首度轉負、年減0.37%，為近9年新低。疫情期間建築貸款年增率一度衝上21.73%高點，如今短短3年跌破零軸，凸顯建商資金動能快速收斂。

正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠分析：「市場已進入供給多、買氣弱的調整階段，去化週期拉長。雖然尚未見大規模倒閉潮或停工潮，但交屋潮來臨與融資環境趨緊，已讓部分中小建商承壓。」

她指出：「房市變動已開始影響上下游鏈，包括建材商、營造廠、室內設計與傢俱裝修等環節。訂單縮減、遞延與現金流緊縮情況增加，若景氣遲遲未回升，恐引發更大規模的企業營運風險。」

▲房地合一稅、地價稅、房屋稅與契稅等為地方重要財源，一旦交易與價格雙降，恐造成建設經費縮減。（圖／記者陳筱惠攝）

房市降溫牽動地方財政，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章也認為：「房地合一稅、地價稅、房屋稅與契稅等為地方重要財源，一旦交易與價格雙降，恐造成建設經費縮減，進而影響公共工程、社區更新與市政建設推動。若持續下去，恐會演變成惡性循環，將對區域發展形成壓力。」

