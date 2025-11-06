南灣第一排咖啡廳全汰換　20年「最CHILL海景餐廳」也掰了

▲不少人喜歡去墾丁享受南島風光，墾丁也有不少網美級美食。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於南灣的「墾荒者餐廳」，墾丁在地經營近20年，堪稱元祖老店，因無敵海景和超CHILL的氣氛，每年都吸引不少遊客用餐。近期突無預警宣布營業到11月底，讓不少常客相當不捨。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在地經營近20年的「墾荒者餐廳」是當地知名的海景咖啡廳，突宣布預定11月底熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

在地經營近20年的「墾荒者餐廳」是當地知名的海景咖啡廳，之前「三個傻瓜」位於屏鵝公路，主打無邊際海景，後來搬到南灣，南灣店結合餐廳和酒吧，裝潢是十足的海島渡假風，不但正對南灣海景第一排，棕櫚葉、木地板設計都讓整個空間超有熱帶感，是當地知名的海景咖啡廳。

沒想到近期該店突然在Instagram宣布，「預定今年11月底熄燈，感謝近20年以來各位的支持與愛護。」 店家透露，是因為租約到期，屆時整排咖啡廳、餐廳都會面臨重新續約問題，加上老闆想退休決定熄燈，不少常客都相當不捨。

▲南灣是墾丁知名地標，可以把美麗海景一覽無遺，海景第一排餐廳有不少觀光客用餐。（圖／記者張雅雲攝）

南灣是墾丁知名地標，可以把美麗海景一覽無遺，相當受旅客歡迎，目前由墾管處委外營運，今年OT（Operate-Transfer營運-移轉）案開始招商，10月選出最優申請人為「都給你包了股份有限公司」。

依規定最低投資額為1500萬元，含營業稅，不含土地租金及權利金，特許年期為10年，營運績效良好得優先續約，以5年為限。

該公司負責人李侃奕表示，得標後，團隊前期預計投入超過2千萬元，明年1月27日完成交接，春節後分區開工，目標在明年6月底全區亮相，「先把海灘美學、舒適度與公益性一次拉到標準以上」。

▲原本整排臨海餐廳都是店家承租，之後將統一調性，朝「海灘俱樂部」氛圍整建。（圖／都給你包了提供）

李侃奕透露，他身為在地民宿業者，觀察到過往大型OT案多由外來財團以「最低合格」心態維運，導致旅客體驗感難以提升，他還沒接手前就先從海灘第一印象下手，4月起就協調沙灘業者，將過去五顏六色的陽傘全面汰換為「奶茶色陽傘」，串起碧海藍天一致的視覺。

商業營運上，原本整排臨海餐廳都是店家承租，之後將統一調性，朝「海灘俱樂部」氛圍整建，以該公司自營為主、搭配快閃櫃位，強調「好吃、價格合理」。

李侃奕坦言，為了確保旅客的體驗能一致，預計將現有店家騰空再重整，共有約9家餐廳、咖啡廳撤出，「主要是價值觀要合、品質要齊，才能洗刷恆春半島『貴、髒、醜』的刻板印象」。

南灣OT案 得標人 都給你包了 位置 南灣路 租期 10年 交接日期 2026年1月 全區完工 預計2026年6月 臨海餐廳 改為海灘俱樂部，預計自營 整修金額 先期投入2000萬元

▲南灣OT案。（ETtoday製表）

且南灣之後會與不同品牌跨界合作，舉辦泳裝派對、沙灘電影院、路跑鐵人等中小型運動賽事，希望能帶動人潮回流墾丁，李侃奕說，希望明年旅客走進南灣，就能直覺感到「這裡真的變了。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒