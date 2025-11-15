軌道經濟發酵！　台中綠線12站運量齊創新高

▲台中捷運綠線10月單月運量衝到155萬8657人次且12站同創新高。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
台中捷運綠線10月單月運量衝到155萬8657人次，且12站同創新高，買氣與看屋動線回到「捷運生活圈」。前段班集中在市政府站、高鐵台中站、大慶站與文心中清站，周邊推案與價帶同步升溫。
七期「市政府站」卡位高價帶，區域預售均價約每坪83.7萬元。其中，達麗建設推出的新案「達麗拾穗」，捷運優勢加上鄰近台中101預定地及新光三越等百貨商場聚落，生活機能與商業能量兼具。
北屯「文心中清站」新案維持高檔，「文心OLIVE」近3月平均單價約66萬元、「仁山沐華」約66.9萬元；同圈次軸線對照，「鼎佳興境」約45.4萬元，呈現由幹線向外遞減的價差階梯。
▲七期「市政府站」卡位高價帶，區域預售均價約每坪83.7萬元。（圖／記者陳筱惠攝）
南側「大慶站」靠學區與醫療就業撐盤，「森宇樂慕」近3月平均單價約60.1萬元、「曜精銳」58.8萬元、「富宇玥和」58.3萬元。
最終站「高鐵台中站」，高價區如高鐵特區中「達麗白天鵝」近3月平均單價約58.1萬元、「大華縱橫」55.0萬元。同行政區也有「巨陽森昇活」約46.3萬元、「櫻花大綻」約46.1萬元搶市。
▲北屯「文心中清站」新案維持高檔，「文心OLIVE」近3月平均單價逼近7字頭。（圖／記者陳筱惠攝）
「文心OLIVE」專案經理林大又指出：「交通題材在中部不是短線炒作，捷運效應已更為明確，尤其是越接近樞紐、轉乘與商業能量集中的站點，價格具支撐力。」
目前冠德建設位於「文心崇德站」周邊、原裕毛屋超市新案，採先建後售模式，執行力廣告總監楊鴻鵬認為：「文心崇德站不僅是轉乘節點、商圈成熟與北屯人口紅利3大優勢，屬於捷運沿線的黃金中樞。」而在當前房市氛圍下，先建後售成為購屋者的信心來源，也能更直接展現工法品質、公共空間尺度與基地規劃，縮短客戶決策期。
