選捷運老公寓「還是8年社區大樓？」　他超猶豫！網答案一面倒

記者周亭瑋／綜合報導

一名30歲網友近日看中兩物件，一間是屋齡45年的公寓，離捷運僅步行5分鐘，另一間則是環境較優的新屋，讓他不禁陷入抉擇。他透露，兩間房坪數都是30坪，後者總價高出300萬元；而PO文也掀起熱烈討論。

網友在Dcard發文提到，自己正準備買房，陷入「近捷運老屋」與「好環境新屋」的兩難抉擇。第一間是屋齡45年的公寓，開價1500萬元，約30坪，雖然位處老舊社區、景觀採光都一般，但最大優勢是離捷運站只需步行5分鐘，生活機能強、吃喝方便，且屋內已翻修過。

第二間則是8年新屋的社區大樓，約30坪、要價1800萬元，採光佳、有綠意與景觀，社區環境舒適；但離捷運約步行15分鐘，周邊商家少，出門恐得開車才方便。

原PO表示，兩間房子到公司的時間都差不多，但母親希望他選擇離家近的老公寓，而自己則被新屋的舒適環境吸引，「有遠離城市喧囂的感覺，但出門真的有點不方便。」

對此，網友們普遍選擇後者，「公寓超過三樓，建議不要考慮」、「秒選2」、「以增值來說2比較好，以可用空間及公設比選1」、「怎麼想都是2啊」、「我也選2耶，因為公寓只能等都更，都更又超久」、「同樣大小我選新屋，距離捷運15分鐘也不遠」。

不過，也有人熱心提醒，「不可能室內30坪，你全新的，室內有20坪嗎？」「老公寓實坪30坪，新房子扣公設大概19坪吧」、「室內坪數差很多，實際感受看看！公寓如果樓層很高，就看能不能忍受爬樓梯」。