自家蓋泳池「挖到黃金」價值2500萬！　法男買房1年變千萬富翁

▲男子在自家建造游泳池，意外挖出整批黃金，價值約新台幣2500萬元。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

法國里昂附近一名68歲男屋主在自宅後院蓋游泳池時，意外挖出價值70萬歐元（約新台幣2500萬元）的5根金條及大量金幣。屋主是在買房置產一年後遇上這狀況，經通報當局，他獲准保留這批黃金。

法新社、路透等報導，這名屋主住在索恩河畔訥維勒（Neuville-sur-Saône），他發現的這批黃金是用塑膠袋包裹埋藏，隨即進行通報。相關部門後來展開調查，檢視這批黃金是否具備考古價值或來自竊盜案件。

經詳細審查，當局確認這些黃金既無考古意義也非贓物，且是由合法管道取得，具備可追蹤的編號，大約在15年至20年前鎔鑄而成，因此裁定屋主可合法保有全數黃金。至於黃金為何會被埋藏在後院仍是謎團，其中一種說法是，可能是前任已故屋主生前所為。

警方表示，依據現行規定，在私人財產上發現的物品通常歸土地所有者所有，除非有他方能證明其所有權。在本案當中，並無出現這類主張，這名幸運屋主則是希望保持匿名，他的身分並未公開。

類似狀況在過去這些年也曾發生過。美國北加州一對夫妻在自家土地上發現一批19世紀稀有硬幣，價值1000萬美元。德國一名男子在公寓發現價值15萬美元的金條與金幣。