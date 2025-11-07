頂讓金688萬⭢500萬　Toyz七期短命火鍋店15天後再降價

▲位於七期的Toyz港式火鍋店「鍋癮子」，10月底已歇業。（圖／翻攝自IG／鍋癮子）

記者陳筱惠／台中報導

知名實況主Toyz劉偉健販售大麻煙彈被依毒品罪判刑4年2月，不過1月份由他創辦的港式火鍋店「鍋癮子」營運短短10個月，官方就在社群宣布暫時歇業，10月更在網路直接釋出頂讓金688萬元，不到半個月，頂讓金再下修，來到500萬元。

知名實況主Toyz劉偉健販售大麻煙彈被依毒品罪判刑4年2月，去年5月入監服刑至今。而今日最新訊息則是Toyz持大麻被追訴，差點加刑期，不過法院認為Toyz沒被驗出大麻反應，加上已經因安非他命陽性反應勒戒過，已勒戒獲判不受理。

「鍋癮子」位於台中七期惠中六街，就在國家歌劇院周邊，主打港式湯底，店家去年12月試營運就話題不斷，找來大批網紅、藝人試吃拍片，客單價也高達2~4千元，目前已經停止營運。

▲該物件佔地約100坪，租金26萬元，拆算單價約2600元，以行情來說並不算高。（圖／記者陳筱惠攝）

10月中社群上也出現「鍋癮子」的頂讓文，全店包含裝潢設備，頂讓金688萬元、月租金26萬元，而昨（6）日頂讓金再退一步，下降188萬元，來到500萬元。

七期資深房仲廖香婷說：「該據點位於惠中六街上，屬於七期少數大面積、可開伙的店家，該物件佔地約100坪，租金26萬元，拆算單價約2600元，以行情來說並不算高，尤其轉個彎就是市政北二路，三宅一生旗艦店、蔦屋書店、吳寶春麥方店等，附近豪宅林立，還是相對有市場。」

▲10月更在網路直接釋出頂讓金688萬元，不到半個月，頂讓金再下修，來到500萬元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

對於再退一步是否為急著出脫，知情人士透露：「過去頂讓文開出其實滿多人詢問，只是坪數大、裝潢風格主觀，要接手的品牌本來就有限，加上近期餐飲版圖快速洗牌，這次願意調整方式，推測品牌他們希望提高彈性，把門面位置交給更有潛力的租客，而不是急殺價脫手。」

