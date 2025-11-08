黃仁勳旋風訪台積3奈米廠　網議：「房價窪地」又要動了？

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭乘專機抵達台南後，直奔南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線。（圖／讀者提供）

台積電在2022年底宣布南科3奈米製程進入量產，產能持續滿載，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南後，直奔南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，該廠區位於安定，信義房屋專家表示，今年買氣明顯趨緩。

AI教父黃仁勳又旋風訪台，搭乘專機抵台後，隨即前往台積電3奈米先進製程廠參訪。南科所在的善化、新市、安定3行政區，因產業進駐帶來的利多，讓預售案成交價不斷挑戰新高，根據實登統計，安定為南科範圍3區中的「房價窪地」，今年成交35筆，預售均價為31.1萬元，成交範圍為25.9~37.2萬元，總價大多落在800~1000萬元。

▲台積電18廠位於安定區三抱竹路、北園二路交叉口，屬於南科範圍。（圖／讀者提供）

信義房屋南科店店長陳怡伶表示，安定區過去受惠園區就業人口，「就近購屋」成為主力支撐買盤，但今年買氣明顯趨緩，主因是缺乏新科技利多議題、加上央行祭出第七波信用管制影響下，購屋族轉趨觀望，年輕工程師也更傾向「先租不買」。

該區主力為10年內華廈，單價28~31萬元，總價800~1000萬元可入手；10年內單車墅透天，總價1200~1400萬元，若具雙車位、地坪較大，總價達1600萬元。

年份 成交量 均價(萬元/坪) 最高(萬元/坪) 最低(萬元/坪) 2025 35件 31.1 37.2 25.9 2024 277件 30.0 39.0 24.0 2023 257件 29.6 39.3 22.5

▲安定區預售近年房價。（ETtoday製表）

目前安定以租屋市場為主，套房月租金約6500~8000元，租金相對友善，成為許多工程師落腳過渡期選項。陳怡伶說：「過去南科利多一出，買氣就跟著動，但今年信用管制壓力加上產業議題沉寂，交易量就自然降下來，雖然有黃仁勳利多加持，但短時間房價要漲仍不容易。」

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，安定房市的關鍵仍在於南科未來產業規劃與就業人口是否新增。「如果未來再有擴廠利多，這裡買氣會回來；但在話題缺席的階段，市場就先回歸剛需。」

