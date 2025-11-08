ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

黃仁勳旋風訪台積3奈米廠　網議：「房價窪地」又要動了？

▲▼ 安定,台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭乘專機抵達台南後，直奔南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線。（圖／讀者提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在2022年底宣布南科3奈米製程進入量產，產能持續滿載，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南後，直奔南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，該廠區位於安定，信義房屋專家表示，今年買氣明顯趨緩。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

AI教父黃仁勳又旋風訪台，搭乘專機抵台後，隨即前往台積電3奈米先進製程廠參訪。南科所在的善化、新市、安定3行政區，因產業進駐帶來的利多，讓預售案成交價不斷挑戰新高，根據實登統計，安定為南科範圍3區中的「房價窪地」，今年成交35筆，預售均價為31.1萬元，成交範圍為25.9~37.2萬元，總價大多落在800~1000萬元。

▲▼ 安定,台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電18廠位於安定區三抱竹路、北園二路交叉口，屬於南科範圍。（圖／讀者提供）

信義房屋南科店店長陳怡伶表示，安定區過去受惠園區就業人口，「就近購屋」成為主力支撐買盤，但今年買氣明顯趨緩，主因是缺乏新科技利多議題、加上央行祭出第七波信用管制影響下，購屋族轉趨觀望，年輕工程師也更傾向「先租不買」。

該區主力為10年內華廈，單價28~31萬元，總價800~1000萬元可入手；10年內單車墅透天，總價1200~1400萬元，若具雙車位、地坪較大，總價達1600萬元。

年份 成交量 均價(萬元/坪) 最高(萬元/坪) 最低(萬元/坪)
2025 35件 31.1 37.2 25.9
2024 277件 30.0 39.0 24.0
2023 257件 29.6 39.3 22.5

▲安定區預售近年房價。（ETtoday製表）

目前安定以租屋市場為主，套房月租金約6500~8000元，租金相對友善，成為許多工程師落腳過渡期選項。陳怡伶說：「過去南科利多一出，買氣就跟著動，但今年信用管制壓力加上產業議題沉寂，交易量就自然降下來，雖然有黃仁勳利多加持，但短時間房價要漲仍不容易。」

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，安定房市的關鍵仍在於南科未來產業規劃與就業人口是否新增。「如果未來再有擴廠利多，這裡買氣會回來；但在話題缺席的階段，市場就先回歸剛需。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台積電南科安定房市買氣信義房屋輝達黃仁勳NVIDIA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

30歲還沒買房「是不是很廢？」　一票搖頭：不用想太多

大家都是幾歲買房的呢？近日有網友發文表示，他看見身邊的朋友陸續買房，但他每個月能存下來的錢根本不多，尤其雙北房價實在高，讓他感到沮喪，他是否應該到其他縣市生活？貼文曝光後，引起討論。

5小時前

黃仁勳旋風訪台積3奈米廠　網議：「房價窪地」又要動了？

台積電在2022年底宣布南科3奈米製程進入量產，產能持續滿載，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭乘專機抵達台南後，直奔南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，該廠區位於安定，信義房屋專家表示，今年買氣明顯趨緩。

6小時前

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指2大「支撐關鍵」

鶯歌舊市區、鳳鳴重劃區陸續出現5字頭的新案成交價碼，房市備受看好。在地房仲表示，在這1年多的房市寒冬中，鶯歌房價沒跌，頗具支撐性的主要原因有2，首先是捷運三鶯線將通車的利多，第二是區域供需結構健康。

7小時前

名嘴爆茂德177億封口內幕　「八不推名單」重回市場焦點

房市買氣降溫、實價資訊透明化，近期寶佳入主中工經營權之爭，讓名嘴Sway「八不推」名單再受注目，他也嘲諷當初茂德入主東森電視花了177億元是為了要封口，不過「八不推」名單回溫，也引起大型品牌建商施工品質、售後維修態度與行銷手法疑雲。

8小時前

心動高大特區！他看中永久棟距1建案　一票卻搖頭：不建議

高雄楠梓高大特區近期房市熱絡，不少人看好台積電進駐與交通建設利多。就有網友說自己在高大特區看房，喜歡環境單純、綠地多的氛圍，還鎖定在學校對面、主打有永久棟距的某建案。畢竟房價漲不停，他有種「再不買就買不到理想格局」的焦慮。不過，多數留言卻勸他再觀望，「現在真不建議買預售屋」。

8小時前

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙手山芋區」出爐

台灣人口結構快速老化、少子化問題日益嚴峻，根據內政部統計，截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月負成長。從日本經驗來看，當人口流出、需求萎縮，原本位於都市邊陲或鄉村地區的住宅資產，很容易出現價格下滑甚至淪為「負資產」的現象。如今，這樣的隱憂，也正逐步在台灣上演。

8小時前

茂德建設被爆代銷私改合約用印！　買家求償卻敗訴

有名女網友向茂德建設購買新北市五股區預售屋「幸福享享」，卻遭遇合約被竄改並私自用印的情況。她指控建商私自修改條款並用印，導致權益受損。雖然女買家提告要求解除契約並索賠，但法院最終判她敗訴，引發網友熱議，還有人安慰她「買下去後妳才會哭。」

9小時前

假的！茂德建設「新北建案」廣告不實　公平會開罰50萬元

茂德建設位在新北市泰山區的預售屋建案，10月被公平會認定廣告不實，違反違反公平交易法第21條第1項規定，裁罰茂德建設公司50萬元、太揚行銷公司25萬元。

10小時前

民間地主鐵板一塊！　大型量販店獵地轉向地上權

隨著土地價格節節高升，觀察近期量販業者在全台拓點策略也悄悄轉向。除向民間地主租地外，政府釋出的地上權開發案，正成為大型量販店的新據點來源。像是家樂福文心店與好市多南屯、北屯店，皆為向台中市政府標下公有地地上權所開發的代表案例。

11小時前

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表盤點台中超巨量販店地主

近期台中青海家樂福要收攤的訊息不斷傳出，地主由鉅建設則成為事主，輿論也讓由鉅建設私下澄清「還沒規劃」。而家樂福也說目前持續營運中，不過觀察台中市區現存的14家量販大賣場，地主結構多元，其中有5大之最值得關注。

11小時前

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

政府砸50億「老宅延壽」！雙北..

名嘴爆茂德177億封口內幕　「..

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

茂德建設被爆代銷私改合約用印！..

越南媳婦月收租15萬　10年買..

房客輕生變凶宅！　房東「求償6..

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表..

茂德建設「新北建案」廣告不實　..

月租金8萬！萬華蔬果店「半年就..

ETtoday房產雲

最新新聞more

30歲還沒買房是不是很廢？一票..

黃仁勳旋風訪台積3奈米廠　網議..

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指..

名嘴爆茂德177億封口內幕　「..

心動高大特區1建案　一票卻搖頭..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

茂德建設被爆代銷私改合約用印！..

茂德建設「新北建案」廣告不實　..

民間地主鐵板一塊！　大型量販店..

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366