「月租金8萬」萬華蔬果店半年就收攤！當地人也傻眼：最速關店

▲蔬果店開不到一年就收攤。（圖／翻攝自FB／我是萬華人Chill Wanhua）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市萬華一間蔬果量販店開業不到一年就收攤，消息在地方社團曝光後，引起當地居民熱烈討論。有當地人傻眼直呼，「也太快了吧！本來就來做快閃？」「最速關店傳說。」也有不少網友分析原因，認為可能與高額租金、經營策略失誤及周邊市場競爭激烈有關。

有網友在臉書社團「我是萬華人 Chill Wanhua」貼出照片，指出位於寶興街轉角的蔬果店已經拉下鐵門、掛上紅布條出租，「寶興街蔬果店收攤了。」從照片中可見，雖然牆上仍留著醒目的「蔬果量販」黃色招牌，但已拉下鐵捲門、門口掛上紅色招租布條。

貼文曝光後，一票在地人都傻眼，「（原本）85度C那間？也太快了吧！本來就來快閃？」「最速關店傳說」、「開不到半年吧」、「只有85度C撐最久」、「開沒2個月。」

其中就有網友討論，「這店面換的也太快了吧！店租太貴嗎！」「 原來店租要八萬元，那娃娃機業者應該放棄了，裡面很小」、「附近就有兩大市場應該不太好經營」、「那條街的店面都是五萬起跳」、「有環南跟萬大第一果菜市場夾殺，東西不新鮮，產地直送還貴的要死，房租又貴，擺設及燈光都不OK」、「聽說有檢舉魔人檢舉。」