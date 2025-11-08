名嘴爆茂德177億封口內幕　「八不推名單」重回市場焦點

▲房市買氣降溫、實價資訊透明化，近期寶佳入主中工經營權之爭，讓網路名嘴Sway「八不推」名單再受注目。（圖／資料照）

房產中心／綜合報導

房市買氣降溫、實價資訊透明化，近期寶佳入主中工經營權之爭，讓網路名嘴Sway「八不推」名單再受注目，他也嘲諷當初茂德入主東森電視花了177億元是為了要封口，不過「八不推」名單回溫，也引起大型品牌建商施工品質、售後維修態度與行銷手法疑雲。

他認為八不推之首就是寶佳機構旗下的建商品牌，以「大量推案＋低價策略」聞名市場，全台旗下品牌超過70間，以高周轉率著稱，但品質與售後維護議題時常被討論。

▲茂德建設過去廣告不實曾被公平會開罰。（圖／翻攝公平交易委員會網站）



八不推名單中也包含茂德建設，從過往公安意外、漏水案件至社區維修糾紛，多次登上討論榜。Sway也自爆：「過去茂德建設入主東森電視，花了177億元，可能就是要堵住我的嘴，我也講過我的嘴值177億元。」

回歸到茂德建設，Sway說：「漏水、工安意外等層出不窮，一直蓋卻又不改進，惡行不改，並且動用新聞台的關係，找主持人、主播去報導自家建案多美好，手法很強硬。」

近年茂德仍持續推案，但社群普遍質疑改善幅度有限。評論指出，消費者對於大型集團更期待制度改革與工程透明化有更高期待，而非只靠行銷包裝。

不過網路輿論也曾批，Sway的八不推建商裡面幾乎都是對首購族最親民的大建商，年輕人根本無法買到更高品牌、品質的房子，對此，Sway也解釋：「八不推名單並非代表所有建商，問題在於品牌不是保證、規模不是信用，要避開除了避開建商，也能避開這些建商集中推案的區域。」