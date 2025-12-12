屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在購屋時，房仲告知角落有一點滲水，所以屋主願意折價30萬元，但條件是他必須放棄漏水保固並自行修繕。原本他欣然接受，怎料交屋後才知是整間漏水，於是發文求助「有辦法求償嗎？」

網友在「買房知識家」社團發文表示，購屋時仲介告知屋主願意折30萬元，條件是他放棄漏水保固並自行修繕，同時也強調「只有角落一點點滲水」。

然而，交屋後的第一場雨就讓他傻眼，發現根本是整間屋子漏水，氣得發文直呼「我這樣應該算被騙了吧，怎麼辦？我該怎麼處理，有辦法求償嗎？」

對此，有內行指出，關鍵在於當初簽約的內容是「折讓部分漏水」還是「放棄滲漏水保固」。若是前者，僅針對屋主事先告知的角落滲水位置折價，其他地方仍可主張保固；但若是後者，代表買方自行承擔所有滲漏風險，幾乎難以求償。

不過，一名房仲表示，「現況交屋不是免死金牌，購買前已知的現況才算，購買後發生在不知情的地方，現況交屋沒用唷，可以求償。」還有人附和道，若整間漏水位置與原本告知的部位不同，仍可透過第三方鑑定佐證，要求屋主負責修繕。

另外，也有過來人苦勸，漏水問題千萬別輕忽，交屋前一定要談清楚、寫白紙黑字，否則事後爭議耗時耗力；修繕不但花錢，更是長期折磨。