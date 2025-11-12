新北「580專案」再添2案！　千坪基地公告招商

▲淡水案鄰近多處學區及綠地公園。(圖／新北住都中心提供)
記者陳香菱／綜合報導
新北市府推動的「危險建築物580專案計畫」再新增兩處社區公告招商！新北住都中心指出，新增地點分別為「中和區錦和段797地號1筆土地」及「淡水區大義段146地號等2筆土地」，基地規模皆逾千坪，歡迎各界優質團隊踴躍參與投標。
住都中心指出，「中和錦和案」位於中和區圓通路、圓通路294巷、296巷及294巷11弄所圍街廓內，基地面積約1,114坪，屬住宅區（建蔽率50%、容積率300%）。基地交通便利、鄰近多處運動公園，兼具綠意與生活機能。
▲中和案鄰近錦和國小及運動公園。（圖／翻攝自新北住都中心）
而「淡水大義案」位於中山北路一段207巷、247巷及207巷37弄所圍街廓內，基地面積約1,058坪，為住宅區（建蔽率50%、容積率200%），鄰近台二線及淡海輕軌交通節點，周邊公園、學區林立，生活機能完善。
住都中心表示，兩案未來均規劃取得「綠建築標章」、「低碳建築標示第三級」及「結構安全性能第三級」認證，希望打造兼顧環境永續與居住安全的優質社區。
住都中心解釋，與新北市政府共同推出的「危險建築物580專案計畫」，是協助轄內海砂屋、耐震不足及0403震損紅黃單等危險建築物社區加速重建。當社區自主整合意願達50%以上後，住都中心與市府將投入資源，並由「新北都更大聯盟」的專業技術團隊進行方案評估，協助住戶了解重建的可行性與權益分配；當整合意願達80%以上時，中心即啟動公辦都更招商作業，公開評選實施者，以加速危險建築物的重建，改善居住環境並提升安全。
