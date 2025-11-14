台中預售交易慘縮8成！買盤集中前10強　專家嘆：贏家通吃

▲2024年前8月，台中預售市場平均每月成交2600戶，2025年直直落至每月500戶，成交量對比去年同期，減少8成，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

預售市場受到政策影響，不論是比較同時期的預售屋成交量，或是以季度來觀察，都是一蹶不振，尤其是2024年前8月，台中預售市場平均每月成交2600戶，2025年直直落至每月500戶，成交量對比去年同期，減少8成。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

在房市交易量大縮8成之際，還是有一些個案有好表現，根據實價登錄與opendata截至9月數據，熱銷案前10名出現一些奇妙特性，前10名案子分散在8個行政區，且是10個不同的生活圈。幾乎是每個生活圈，都只有1個建案有好表現。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「這樣的數據代表買盤很集中，區域表現最佳的建案，全盤接收買盤，幾乎可說是贏家通吃局面。」

以個案論，首位為勤美集團「勤美之真」主要就是基地位於勤美誠品旁，地段相當成熟優良。烏日區「櫻花大綻」奪下第二，該案屬於低價策略與跨區外溢，該案有4成都是彰化人跨縣市購買。

西屯區的12期生活圈「勝美上安」，則是價格開高走低，降價策略奏效，地點後續有撐。另外興富發集團的微型商辦「市政壹號廣場」則跳脫住宅範疇。

第5、6名部分包含「由鉅敘真」、「雙橡園1518」則是分別位於太平、南屯單元二，都是豪宅建商在大公園前面蓋小坪數，受到青睞。

▲勤美集團「勤美之真」銷售奪冠，主要就是基地位於勤美誠品旁，地段相當成熟優良。（圖／記者陳筱惠攝）

第7~9名則是北屯機捷特區的「遠雄敦富」、捷運南屯站「亞昕織御」、沙鹿區的「富宇光嶼」都是有捷運、軌道經濟議題。第10名南區「和瑞文心樂章」則是主打價格便宜，地點佳。

其他還有大里區「立彩FANCY」、13期重劃區南區的「惠宇大然」、「惠宇大沁」，13期地王南屯區的「順天MR.L」，以及北屯區甫開案的「永尚謙玥」。

譯鑫廣告總經理張譯升分析：「現在購屋客幾乎只剩下自住客，購屋族思考的面向、標準、建材、價格，遠比投資客多且深，也就是說，地段、前景、產品、品質、品牌通通都要面面俱到」，才能在最嚴格的篩選中勝出。」

▲購屋客幾乎只剩下自住客，購屋族思考的面向、標準、建材、價格，遠比投資客多且深。（圖／記者陳筱惠攝）

