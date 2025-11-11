「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　新租客月付50萬進駐

記者陳筱惠／台中報導

王品集團創辦人開設的「益品書屋」2017年11月進駐南屯區，於2023年9月撤出。歷經空租2年後，終於成功以每月50萬元出租。在地房仲分析，該案投報率約達3％，也是2025年迄今南屯區最貴租賃店面。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原「益品書屋」座落台中7期南側、文心森林公園首排。（圖／記者陳筱惠攝）

「益品書屋」原座落7期南側、文心森林公園首排。在2023年時，該店面開出2.88億元求售，同年6月由高雄的許姓自然人，以總價2.2億元成交。

後續「益品書屋」撤出，該店面就一路空置至今，不過根據實價登錄揭露，該店面300坪店面以月租金50萬元成功找到租客，據知情人士透露，店面承租者是醫療美容相關產業。

▲「益品書屋」2017年11月進駐台中南屯區經營6年，於2023年9月撤出。（圖／資料照）

在地房仲簡愷延分析：「以7期南側周邊來說，大型店面物件並不多，尤其是超過200坪空間的物件，目前周邊小透店行情落在4~6萬元，大型樓店每坪單價落在1700~2000元，而原書屋成交50萬元，符合行情。」

根據實登租金總額含稅，起租日為10月01日起，後續每2年調整租金，租約一路到2035年，共計10年。而這筆交易也是2025年度迄今南屯區最貴租賃物件。

台灣房屋信實黎明邸家店店長陳家育分析：「南屯區擁有單元2、單元5、13期等新興重劃區，最高價的就屬7期南側與8期，近期確實有大型餐飲、美容美體的業者在找尋適合店面。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」