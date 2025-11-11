半世紀「真透天」開價298萬　在地傻眼：2樓會曬傷

▲1間位於蛋黃區巷內的老透天，開價僅298萬元，主打「公寓價買透天」，吸引不少在地小資族關注。（圖／翻攝自《永慶房仲網》）

記者張雅雲／高雄報導

高雄瑞隆商圈生活圈成熟、商業密度高，1間位於巷內的老透天，開價僅298萬元，換算單價約18.4萬元，主打「公寓價買透天」，吸引不少在地小資族關注。不過該透天屋齡超過半世紀、屋況原始，外觀則「真的透天了」，被戲稱「有敘利亞戰地風情」。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

該透天位於高雄瑞隆商圈，為地上2樓，屋齡55年，地坪12.7坪、建坪16.23坪，開價298萬元，換算單價18.4萬元，主打「公寓價買透天」，吸引不少在地小資族詢問。根據銷售資料顯示，具敘利亞戰地風情，可自由改造，就有在地人笑問：「2樓連天花板都沒有，是真的透天了，站在2樓會不會被曬傷？」

永慶不動產高雄鳳南鳳甲加盟店店東施小珍表示，瑞隆生活圈瑞隆路沿線商家林立，食衣住行應有盡有，生活機能完整，加上又是瑞祥國小、瑞祥高中明星學區，區域租客多、剛性需求穩定，並近有捷運紅線凱旋站、輕軌C32凱旋瑞田站等，一直是高雄購屋熱區。

▲總價298萬元的價格雖屬市場罕見，但買家需注意，老屋翻修預算不容小覷。（圖／翻攝自《永慶房仲網》）

該商圈透天物件雖然多為屋齡30年以上老屋，但因生活機能成熟、具明星學區優勢，自住買盤仍相當穩定。「目前巷內可停車的透天，以18~21坪地坪、屋齡約35~40年為主力，總價大多落在900~1200萬元區間。」

如果門牌位在瑞隆路等主要幹道，價格則明顯拉高，「因面寬大、能見度高，一般總價要2000萬元以上才買得到。」

總價298萬元的價格雖屬市場罕見，施小珍說：「但買家需注意，老屋翻修預算不容小覷，若要從骨架整理至可入住，可能需要再投入200萬元不等，視結構、管線與外觀修繕程度而定。」

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，「除翻修預算外，因屋況已無法正常居住，銀行貸款也會偏難，通常要以現金購買，加上整建費用不低，拉高自備款，較適合手上有預算、有想法可以重新改造自家的人。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒