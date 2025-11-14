土地稅、契稅年減收斂　房市回溫？觀望氣氛微解凍

▲房地合一稅仍重挫3成，「新青安」助攻買氣升溫。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

財政部於11日公布最新全國稅收資料顯示，今年10月土地增值稅、契稅及房地合一稅實徵金額仍較去年同期下滑，不過除了個人房地合一稅衰退幅度達32.6%外，其餘兩項稅目減幅明顯收斂，且整體實收金額比9月略有回升，顯示房市買氣的觀望情緒逐漸減弱。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，受到去年基期偏高及信貸管制等影響，不動產相關稅項在10月普遍維持負成長。不過，在政府推動「新青安貸款」鬆綁及央行延長換屋族出售舊屋期限的政策帶動下，市場情勢稍有回暖，土地增值稅與契稅的年減幅皆有縮小，稅收金額也出現月增表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

數據顯示，10月土地增值稅實徵淨額達53億元，年減24.4%，已連續8個月呈現雙位數下滑，但相較9月增加近兩成（+19.9%）。以地區觀察，台中、台北及高雄減幅最大，唯獨桃園逆勢上揚；累計前10月土地增值稅實徵金額為572億元，創2010年以來同期新低，年減23.7%，主要下滑集中於新北、台北及高雄。

至於契稅部分，10月實徵淨額14億元，年減4%，連續8個月呈負成長，但幅度明顯收斂，月增4.7%。六都中，桃園與台南減幅較大，新北及台中則轉為正成長；前10月累計契稅實收130億元，較去年同期減18.3%，以新北、高雄及台南衰退較顯著，而桃園維持成長。

在個人房地合一稅方面，10月實收金額44億元，較去年同期大減32.6%，連續7個月出現兩位數衰退，六都全數下滑，其中以台中、新北、高雄降幅最深；累計前10月共入帳433億元，年減23.5%，台中、高雄、桃園下降明顯，新北則仍維持正成長。