ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸違約率0.08%創11季新高　信義：仍是低點

▲▼房貸,銀行,利率,成數,房貸壽險,地政士。（圖／記者陳建宇攝）

▲今年Q1購置住宅貸款違約率略增，來到0.08%，寫下近11季以來新高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q1購置住宅貸款違約率略增，來到0.08%，寫下近11季以來新高。不過，信義房屋專家表示，整體違約率仍遠低於2009年Q1金融海嘯後的1.39%。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款違約率2009年第一季仍高達1.39%，隨後一路下降，2021年第三季跌破0.1%，之後維持一段時間都在0.07%。

今年Q1雖然略增至0.08%，較上季略增萬分之一個百分點，寫下近11季以來新高，但整體違約率仍遠低於2009年Q1金融海嘯後的1.39%。

若以六都來看，房貸違約率最高的是台北市0.13%，其次是台南市0.08%，高雄市0.08%，新北市0.07%，台中市0.06%，桃園市0.05%，整體都會區房貸族的繳息狀況都相當正常。

▲▼ 。（表／信義提供）

▲今年Q1購置住宅貸款違約率。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行連續性升息已經有段時間，雖然民眾每個月房貸支出增加，主要現在就業狀況相對穩定，民眾不會頓失收入，另外房市仍有一定交易量，一旦遇到個人財務狀況出現問題，也都還容易將不動產變現。」

曾敬德表示：「4月股市一度崩跌，但很快就漲回來，甚至是創下新高，經濟狀況表現還算穩定，另外現在利息真的比低利年代高一些，但不至於繳不出來，不過現在新購屋的房貸利率負擔的確是比以往更重。」

不過，曾敬德提到：「關稅問題與先前台幣強漲過後，的確看到部分產業受到衝擊，也有遇到個案企業主將不動產變現，可能要留意後面演變。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「雖然當前房市景氣不佳，房價上漲的預期心理消滅，但由於放貸水位低，銀行在放款方面也更加保守，審核機制趨嚴，這對住宅貸款違約率的維持也有一定作用。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：住宅貸款違約房市信義房屋東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首進溪北！台南「六安好室」動土　165戶估2028完工

位於台南市佳里區的中央社會住宅「六安好室」日前舉行動土典禮，全案由中央投資興建，總經費達8億7,390萬元，預計2028年完工，未來將提供165戶新居供民眾申請入住。

19分鐘前

嘉市民族國小西側二期公辦都更案年底招商　網驚：人口回流？

受台積電設廠的區域帶動效應持續發酵，嘉義縣房市交易保持熱絡，而嘉義市則以大型都市更新案接棒推進城市發展。眾所矚目的黃金地段「民族國小西側公辦都更二期」，基地面積達2,976坪，規模更是第一期的兩倍，在市府召開多次會議並與各公地主協商後，已完成所有公地主簽署協議書，隨即啟動招商作業。該案預計於今年12月底正式公告招商，預估投資金額超過50億。

1小時前

房貸獨自繳7年　女友突喊一起繳「婚後共同登記」！苦主勸退曝慘況

婚前買房算個人財產，對於有結婚規劃的情侶而言，買房的時機點很重要，一名男網友表示，名下有一間房，頭期款、仲介費、房貸全都靠自己負擔，至今已投入約800萬元。沒想到最近女友卻暗示，婚後一起繳房貸，房子共同登記，讓他聽完傻眼直呼「我不懂要保障什麼？」貼文掀起熱論。

1小時前

底價大降30億仍沒人要！　小坪頂爛尾樓三度流標

淡水小坪頂28層的爛尾樓流入法拍，從一拍底價84.63億元到三拍底價54.16億元，三度流標。專家表示，該物件太特殊、總價又高，恐怕將淪為萬年流標品。

1小時前

「陶朱隱園」首戶開國際盤？　豪宅專家3主因指「不可能」

近來3大房產界新聞事件，透露出豪宅市場銷售的困境，也顯示出台灣的豪宅市場沒有國際盤。大師房屋董事長陳建慶歸納出台灣豪宅缺乏國際盤的主要原因，包括兩岸地緣政治、政策對外國人不友善、國際豪宅的競爭強。

2小時前

買房後被親友酸爆？　專家曝「台灣人習慣」：全民房產教練

買房是人生大事，但不少人買屋後對親友的「好心關切」感到反感，像是「怎麼不買大樓？」、「為什麼不選台北市？」等質疑。一位新屋主在社群上無奈分享，對此現象有專家直接點破台灣人的普遍習慣。

2小時前

看中預售屋「衝動付10萬」反悔了！他哭問：能退嗎　代銷解答

一名網友近日與妻子看中一間預售屋，當天一時衝動便付了10萬元，並簽下房地買賣預定單；然而，回家冷靜思考後，發現預算吃緊，萌生退訂的念頭，但同時又怕錢拿不回來，於是發文求助。

2小時前

房貸違約率0.08%創11季新高　信義：仍是低點

Q1購置住宅貸款違約率略增，來到0.08%，寫下近11季以來新高。不過，信義房屋專家表示，整體違約率仍遠低於2009年Q1金融海嘯後的1.39%。

3小時前

35歲買房「房貸要繳到退休」他喊壓力大！網搖頭：是繳給自己

很多人都會把買房視為人生目標之一，但隨著房價高漲，買房的壓力也越來越沉重。近日就有一名男網友表示，若是35歲才買房，房貸幾乎要繳到退休，這讓他感到壓力很大。貼文曝光後，引起討論。

3小時前

信徒才能買！深坑預售案奇葩定位　首批實登「虔誠價」出爐

新北深坑區睽違5年再現預售案，成交單價43~47萬元，低於行情認知。事實上該案相當特殊，目前只賣給一貫道的道親，據了解該建商董座為一貫道虔誠的道親，因此特別在新北找一塊合適的土地，規劃價格親民、好入手的建案，銷予道親們。

4小時前

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣首位女建築師故居1.9億賣..

集賢路老牌撞球館拆了！　變身蘆..

底價大降30億仍沒人要！　小坪..

債務人一招擋法拍　2.5億「白..

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民..

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大..

地主告別26年金雞母　開價2...

「南台灣土地公」出手！搬24億..

信徒才能買！深坑預售案奇葩定位..

半世紀「真透天」開價298萬　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南「六安好室」動土　165戶..

嘉市民族國小西側二期公辦都更案..

房貸獨自繳7年　女友突喊一起繳..

底價大降30億仍沒人要！　小坪..

「陶朱隱園」首戶開國際盤？　豪..

買房後被親友酸爆？　專家曝「台..

看中預售屋「衝動付10萬」反悔..

房貸違約率0.08%創11季新..

35歲買房「房貸要繳到退休」壓..

信徒才能買！深坑預售案奇葩定位..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366