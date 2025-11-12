房貸違約率0.08%創11季新高　信義：仍是低點

▲今年Q1購置住宅貸款違約率略增，來到0.08%，寫下近11季以來新高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q1購置住宅貸款違約率略增，來到0.08%，寫下近11季以來新高。不過，信義房屋專家表示，整體違約率仍遠低於2009年Q1金融海嘯後的1.39%。

根據不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款違約率2009年第一季仍高達1.39%，隨後一路下降，2021年第三季跌破0.1%，之後維持一段時間都在0.07%。

今年Q1雖然略增至0.08%，較上季略增萬分之一個百分點，寫下近11季以來新高，但整體違約率仍遠低於2009年Q1金融海嘯後的1.39%。

若以六都來看，房貸違約率最高的是台北市0.13%，其次是台南市0.08%，高雄市0.08%，新北市0.07%，台中市0.06%，桃園市0.05%，整體都會區房貸族的繳息狀況都相當正常。

▲今年Q1購置住宅貸款違約率。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行連續性升息已經有段時間，雖然民眾每個月房貸支出增加，主要現在就業狀況相對穩定，民眾不會頓失收入，另外房市仍有一定交易量，一旦遇到個人財務狀況出現問題，也都還容易將不動產變現。」

曾敬德表示：「4月股市一度崩跌，但很快就漲回來，甚至是創下新高，經濟狀況表現還算穩定，另外現在利息真的比低利年代高一些，但不至於繳不出來，不過現在新購屋的房貸利率負擔的確是比以往更重。」

不過，曾敬德提到：「關稅問題與先前台幣強漲過後，的確看到部分產業受到衝擊，也有遇到個案企業主將不動產變現，可能要留意後面演變。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「雖然當前房市景氣不佳，房價上漲的預期心理消滅，但由於放貸水位低，銀行在放款方面也更加保守，審核機制趨嚴，這對住宅貸款違約率的維持也有一定作用。」

