「45年老屋／8年新屋」總價差300萬　選哪間？專家曝1關鍵：可考慮

▲老公寓和新屋怎麼選？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

若預算有限，不少人買房時都會在「交通便利」與「居住品質」之間掙扎。近日就有一名男網友分享，他在挑選房子時陷入兩難，一邊是45年捷運老屋，另一邊邊是8年新屋，他應該怎麼選？對此，信義房屋專家認為，如果物件在雙北的話，老公寓仍有市場，所以前者仍可以考慮。

這名男網友在Dcard上，以「45年捷運老屋跟8年新屋怎麼選？」為題發文表示，他目前看中兩間條件截然不同的物件，第一間是屋齡45年的老公寓，開價1500萬，約30坪，雖然附近多是老公寓、採光普通，但勝在離捷運站僅5分鐘路程，生活機能方便，且該屋有重新裝潢過。

第二間則是8年新屋，且為社區，價格1800萬，同樣約30坪，優點是環境清幽、有景觀又採光佳，不過距捷運需步行15分鐘，附近餐廳、店家不多，出門恐怕要靠車代步。

▲原PO猶豫，不知選哪間房子比較好。（示意圖／取自Pixabay）

原PO坦言，媽媽勸他選離家近的老屋，但他覺得新屋住起來更舒服、環境也好。如果不管住哪裡，上班的時間都差不多，他應該要選哪裡比較好呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「秒選2，1還要花錢整修，就等於2了，還不會增值也沒電梯」、「不選2的理由是什麼」、「怎麼想都是2啊」、「我也選2耶，因為公寓只能等都更，都更又超久」、「同樣大小我選新屋，距離捷運15分鐘也不遠」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，就原PO的描述，房子的地點應該不是在台北就是在新北，雖然公寓比較老舊，但老公寓在雙北還是有市場，所以仍然可以考慮，不過若為雙北以外的縣市，就沒這麼建議挑那麼舊的房子，畢竟還要考慮到轉手的問題。