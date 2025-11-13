房市寒冬「出鑑價輕鬆買？」　房仲澆冷水揭實況

▲房市不景氣，買房出銀行鑑價的價格，能輕鬆買到房子嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市不景氣，買房出銀行鑑價的價格，能輕鬆買到房子嗎？信義房屋專家直言：「倒未必，仍有不少屋主對價格頗具堅持，且銀行鑑價也不是唯一指標，但建議客戶在當前的買方市場中，多看多比較，有機會以心儀的價格買到房子。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

去年919央行祭出第七波信用管制至今，全台房市急凍，不少數據也都顯示議價幅度擴大，許多屋主願意讓價拼成交，區域房價開始出現修正下跌。

然而，就有網友在臉書社團發問：「現在買房，如果直接出銀行鑑價的價格，能輕鬆買到嗎？」對此其他網友們紛紛留言回應：「還是要看屋主急不急賣吧」、「屋主為什麼要保底賣你，反正不賣你就放著也無所」、「會輕鬆被拒絕」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然現在是買方市場，買方能同時評估多個物件，又享有比較多的議價機會，但實務上要說『輕鬆買到鑑價價』，也倒未必。」

曾敬德說：「買方的出價評定標準，銀行鑑價不是唯一參考標準，事實上各家銀行鑑價的金額也可能有所差異，建議客戶還是多方比較，也可以自行查閱周圍實登或向專業的房仲人員請益。」

▲如今房價行情冷卻，甚至部分區域及產品的價格修正，確實成交價＝銀行鑑價的個案數量變多。（示意圖／ETtoday資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「過去房市多頭時，銀行鑑價明顯跟不上房價，而如今房價行情冷卻，甚至部分區域及產品的價格修正，確實成交價＝銀行鑑價的個案數量變多。」

不過，葉沛堯表示：「雖然當前房市冷清，但還是有許多屋主對價格頗具堅持，尤其是早期持有、沒有房貸壓力、地段及屋況佳的物件，屋主的期待值仍高於銀行鑑價金額。」

