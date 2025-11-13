鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小資族衝現場找嘸

▲近日法院公告1筆近美術館特區的公寓4樓，目前底價僅83.2萬元，吸引不小資族搶先到場勘查，卻意外發現根本「找不到房子」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄美術館特區是知名豪宅聚落，房價高居不下，沒想到近日法院公告1筆靠近該區的公寓4樓，即將進入四拍，目前應買階段底價僅83.2萬元，吸引不小資族搶先到場勘查，卻意外發現根本「找不到房子」，專家揭露，是門牌出問題。

美術館特區有佔地41公頃的內惟埤文化園區，並有高雄市立美術館，藝文氣息相當發達，也是高雄傳統豪宅聚落，對高端客群具備一定的吸引力。中山國小、七賢國中等學校為知名明星學校，也吸引不少重視學區的家長搶卡位。

根據高雄地方法院公告，有間靠近美術館的公寓4樓，位於中華一路，債務人因「給付電信費」遭強制執行，持分1/2建物6.3坪，底價83.2萬元，換算單價13.1萬元，至明年1月19日應買階段後，進入四拍，拍定後不點交。

由於該公寓地段與美術館特區僅隔中華路，附近就是瑞豐夜市與明誠高中，地段精華，一度讓小資族以為可以撿到近「鼓山區最便宜法拍屋」。

沒想到實地勘查卻發現，現場門牌顯示為「中華一路314號」，與法院公告的「中華一路1496號」完全不符，根本「找不到房子」。

▲該公寓地段與美術館特區僅隔中華路，一度讓小資族以為可以撿到「美術館最便宜法拍屋」。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊副總經理陳慧瑜指出，該建物自1983年完工來，從未進行門牌整編。由於該區屬於高密度住宅區，多數老舊建築早已完成地址整編登記，僅有少數未更新的物件仍沿用舊門牌，導致法院公告的地址與現場門牌出現不同。

陳慧瑜提醒，法院公告資料是依「建號」登錄，若屋主未辦理門牌整編，公告就會與現場門牌不同。她提醒，若遇到類似情況，可攜身分證與權狀至戶政事務所申請門牌變更證明，再前往地政事務所辦理建物及土地門牌變更，就能同步修正。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，美術館特區大樓屋齡多在10~20年，依屋況、裝潢不同，單價約35~40萬元，中華一路公寓大多屋齡超過40年，雖僅1路之隔，3~4樓公寓成交價約19~20萬元，至少有1倍的價差。

因該物件僅有1/2持分，通常價格會打市價6~8折，加上共有人依法享有優先承買權，得標不代表一定買得到，還得等待共有人放棄優先購買，不過四拍底價僅66.6萬元，有機會吸引民眾低價接手。

