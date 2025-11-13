「平凡五金行」失火海鮮全熟　月租45萬店王損失慘重





▲「平凡五金行」2022年開幕的旗艦店13日發生大火，月租金45萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有間店叫「平凡五金行」，賣的卻不是五金，是間可代客料理進口精品生鮮食材的超市，日前才傳出河南店無預警熄燈，今（13日）旗艦店又慘遭祝融。據查，該旗艦店月租金高達45萬元，號稱當年「左營店王」。今日災後，許多高檔食材活龍蝦、螃蟹都慘遭「隔水煮熟」，在地人直呼可惜。

「平凡五金行」以「不是五金行的五金行」打出名號，主打可代客料理各式進口精品食材，成為不少饕客的秘密據點，有「頂級超市王者」之稱。扣除上月無預警熄燈的河南店，「平凡五金行」在高雄目前共有2間門市，旗艦店則位於巨蛋商圈中的博愛三路。

而隨著旗艦店今（13日）突然發生火警，店內除高檔和牛等食材外，還有養在水族箱的活龍蝦、帝王蟹等都被煮熟，引來在地人直呼可惜。店家也無奈在臉書公告「北高店暫停營業至11月30日」。

根據租賃實登，該店2022年4月有租賃紀錄，為地上2樓透天，屋齡14年，地坪232坪，建坪329坪，月租金45萬元，換算單坪租金約1400元，為2022年左營區最貴店王。

▲店內除高檔和牛等食材外，還有養在水族箱的活龍蝦、帝王蟹等都被煮熟，引來在地人直呼可惜。（圖／翻攝自Facebook／平凡五金行Hei Bonn Gōrudohausu）

高雄漢神巨蛋百貨位於博愛路，2024年以營收179億元蟬聯榜首，穩坐高雄百貨龍頭，也驅動商圈集客能量，高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，店家進駐巨蛋商圈，除因人潮帶動消費外，對進駐品牌的能見度，也有相當高的宣傳效益。

陳揚智表示，博愛三路1樓店面單坪租金，依坪數、面寬落在2200~3500元之間，租金墊高進駐門檻後，也形成博愛路沿線店家多為大型連鎖品牌進駐，原本開店的餐飲業，多數退居到裕誠路、富民路等二線地段，現階段適合在博愛三路經營的店面，多以展示中心、醫美、診所等客單價偏高的店面為主。

