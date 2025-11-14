天母「暗黑廢墟」卡關30年　楊麗花夫家產權爭議跨入第三代

記者項瀚／台北報導

「天龍國」天母竟有2片荒廢30年的華廈社區，在地人都知道，這片廢墟與洪家爭產有關。新光大股東洪萬傳家族的第二代兄弟洪文樑、洪文棟爭產，後者為歌仔戲國寶楊麗花的丈夫。當地里長說，這片華廈沒有重建、翻修新進展，但治安問題比以前好了，至少現在沒有流浪漢入侵。

▲「天龍國」天母竟有2片荒廢30年的華廈社區，也就是新光大股東洪家爭產的「傳家居」。（圖／記者項瀚攝）

「天龍國」天母竟然有2大棟荒廢約30年的華廈社區，該社區名為「傳家居」，位於天母北路87巷9弄，共分A、B區2棟地上7樓，位於巷弄兩側。

「傳家居」荒廢已久，現況門窗封死、1樓牆面畫滿塗鴉、多處鋼筋外露，在地人晚上經過此地都難免「心驚驚」，不過其白色磁磚牆面加上大面窗、寬陽台設計，雖已斑駁陳舊，依稀可看出當年落成時的氣派。

許多天母人都知道，這棟荒廢的「傳家居」與洪家爭產有關。所謂洪家，就是新光集團大股東洪萬傳家族，第二代兄弟檔洪文樑、洪文棟，前者創立漢霖建設，以家族土地，規劃興建「傳家居」；後者則迎娶歌仔戲名角楊麗花，曾是台灣知名骨科醫師，並擔任過立法委員。

爭產問題解決了沒？洪文樑、洪文棟皆已逝世，但經查相關的爭產官司一直到2024年都還存在，變成第三代的課題。而經查「傳家居」土地謄本，產權還是頗為複雜，由15位自然人共有，其中絕大部分都姓洪。

▲天母里里長李陳菜蓮表示，近年「傳家居」已沒有流浪漢入侵了。（圖／記者項瀚攝）

天母里里長李陳菜蓮表示：「他們大家族內的事情可能尚未解決，這片荒廢大樓沒什麼進度，但治安問題比以前好了，他們都會派人來尋，早期有些流浪漢會跑進去裡面住，現在也沒有了。」

雖然「傳家居」熬過了屋齡30年，符合危老都更資格，但經查尚未有相關都更送件紀錄，看來在爭產問題尚未協調完成之前，這社區還得繼續荒廢。

住商不動產天母西路加盟店長林學良表示，該區以屋齡40年的華廈產品居多，成交單價落在60~75萬元，而新建案至少都在100萬元以上，甚至來到110、120萬元以上，若該區重建推案，相信會有不錯的市場反應，市容環境也將大大提升。

