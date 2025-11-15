ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

墾丁人潮10年蒸發600萬　房東撐不住拋售金雞母

記者張雅雲／高雄報導

曾是國旅指標的南國墾丁，近年旅客雪崩式下跌。墾管處統計，2014年旅客高達837萬人次，2021年疫情期間探底到201萬，去年全年約214萬人次，今年至10月旅遊人次184.5萬人，以往年11、12月淡季推斷，全年旅遊人次恐首次跌破200萬以下，創20年新低。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

▲▼ 墾丁,墾丁大街 。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾是國旅指標的南國墾丁，近年旅客雪崩式下跌。（圖／記者張雅雲攝）

墾丁觀光人潮10年來掉了快600萬人次，知名百萬網紅Cheap近期也開砲，狂酸墾丁物價「連黃仁勳都不敢去」，永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺表示，以往最具代表性的墾丁大街店面待租期愈拉愈長，店租出現明顯鬆動，主要原因是觀光人潮持續下跌，對商圈造成大幅衝擊。

▲▼ 墾丁,墾丁大街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲開了21年「冒煙的喬」大灣店歇業後，屋主以2.8億元整棟出售。（圖／記者張雅雲攝）

像是之前地標「麥當勞」店面月租金從28萬元已降至26萬，降幅約7%，台式教父牛排「孫東寶」舊址，月租金從8.8萬元降到5.5萬元，降幅高達37%，但仍乏人問津。

名店出走潮延燒，開了21年「冒煙的喬」大灣店歇業後，屋主以2.8億元整棟出售；以往擠滿觀光客的「7-Eleven」墾丁門市，屋主也決定告別金雞母，開出1億8800萬元出售，總價相對較低的「聚點酒吧」舊址，整棟透天開價2680萬元，也還在出售中。

邱璿樺說：「近5年墾丁大街透天成交稀少僅3筆，總價落在1800~5000 萬元，高屋齡與觀光低潮使買氣轉弱，但多數屋主惜售不願大降價。」

在地業者坦言，假日、旺季雖仍湧現遊客，但平日冷清、營收難撐租金，導致就算租金下調，店家仍無信心開店。他說：「租金雖降，人潮卻掉更快，以前月租30萬元、人潮10成，現在租15萬元、人潮剩2成，生意還是撐不起來。」

▲▼ 墾丁,墾丁大街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲墾丁假日、旺季仍湧現遊客，但平日冷清、營收難撐租金。（圖／記者張雅雲攝）

也因為租金下降，墾丁大街開始有早餐店、麵店等客單價相對低的小吃攤進駐，記者實際走訪發現，墾丁物價與全台觀光區差不多，早餐店原味蛋餅30元、漢堡加蛋55元、陽春麵一碗60元、一盤綜合生魚片100元，生魚片甚至比市區更便宜。

不過也有偏高物價，夜市烤玉米秤重計價一斤300元，記者挑了一隻正常大小玉米秤重完170元，直接被「嚇一跳」，也有買過的觀光客認為，「好吃但價格真的快跟烤魚一樣。」

▲▼ 墾丁,墾丁大街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲記者實際走訪發現，墾丁熱炒店一盤綜合生魚片100元。（圖／記者張雅雲攝）

墾丁不只物價，房價也被嫌太貴。屏東縣民宿協會理事長余松華澄清，目前墾丁民宿雙人套房平日均價約1200元、假日約2000元上下；若為共用衛浴的背包客棧，床位價位落在600~800元不等。「價格差異主要在硬體設備與服務內容。」

他指出，部分媒體以國際飯店房價對比國內民宿不盡公平，加上線上訂房平台（OTA）抽成高，導致價格更高，建議旅客直接與業者訂房更優惠。他補充：「從民宿600元到飯店3萬元的房型都有，選擇取決於旅客需求。」

類別 項目 數據 變化/備註
遊客統計 2014年高峰 837萬人次 指標期
  2021年疫情 201萬人次 探底
  2024年全年 214萬人次 略微回升
  2025年(至10月) 184.5萬人次 恐首次跌破200萬人次
  10年流失 約600萬人次 蒸發71.8%
指標名店變化 麥當勞 月租金28萬→26萬 降7%
  孫東寶舊址 月租金8.8萬→5.5萬 月降37%
  冒煙的喬大灣店 整棟出售 2.8億元
  7-11墾丁門市 整棟出售 1.88億元
物價(10月底) 原味蛋餅 30元 早餐店
  漢堡夾蛋 55元 早餐店
  陽春麵 60元 麵店
  綜合生魚片 100元/盤 熱炒店
  烤玉米 1斤300元 夜市攤販

▲墾丁觀光衰退。（ETtoday製表）

根據觀光署統計，屏東目前合法登記的民宿業者有1313家、6114房，較去年1277家、5924房持續成長，余松華分析，墾丁大街周邊的住宿市場已趨近飽和，「新民宿要進駐幾乎不可能」，這些新增業者多轉向恆春、潮州、小琉球等、形成外溢效應。

即使近年觀光人潮減少，民宿數量仍年年增加。余松華說：「近年到訪旅客，台灣人超過5成，為了拉高國際旅客比例及時間，正積極開發可遠端工作的外國客，到墾丁數位遊牧，並舉辦國際賽事，透過運動經濟開拓墾丁客源。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：墾丁觀光旅遊人次租金民宿小吃店物價餐廳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸敬民／寶佳又開降價話題　中部破壞價、北部急滅火

2025下半年寶佳機構連兩波「報派降價」堪稱久違的房市看點。6月下旬到7月初，部分媒體先從中南部傳出「寶佳機構要降價15～20%」的消息，緊接著電視新聞紛紛跟進。

36分鐘前

墾丁肯德基昔日租1萬　他逆勢開店：租金跌到「終於扛得起」

墾丁的藍天白雲、清澈海洋搭配出強烈的度假氣息，昔日人聲鼎沸，現在卻陷入20年來人潮最少的寒冬。即便遊客量銳減，仍有新業者選擇進場，「10多年前每天都像過年，整條街都是人！」今年才剛開幕的「天麟食苑」老闆陳佳瑋回憶昔日盛況，語氣中滿是懷念。

2小時前

墾丁人潮10年蒸發600萬　房東撐不住拋售金雞母

曾是國旅指標的南國墾丁，近年旅客雪崩式下跌。墾管處統計，2014年旅客高達837萬人次，2021年疫情期間探底到201萬，去年全年約214萬人次，今年至10月旅遊人次184.5萬人，以往年11、12月淡季推斷，全年旅遊人次恐首次跌破200萬以下，創20年新低。

2小時前

土地稅、契稅年減收斂　房市回溫？觀望氣氛微解凍

財政部於11日公布最新全國稅收資料顯示，今年10月土地增值稅、契稅及房地合一稅實徵金額仍較去年同期下滑，不過除了個人房地合一稅衰退幅度達32.6%外，其餘兩項稅目減幅明顯收斂，且整體實收金額比9月略有回升，顯示房市買氣的觀望情緒逐漸減弱。

14小時前

女賣房欠稅137萬！名下還有透天「穩定收租中」　宜蘭分署秒查封

宜蘭一名黃姓女子112年間出售房產，但卻未依規定繳納個人房屋土地交易所得稅新台幣137萬餘元，經移送機關財政部北區國稅局宜蘭分局移送法務部行政執行署宜蘭分署執行。然黃女稱其經濟困難，請求分期繳納，但宜蘭分署查出黃女以透天建物貸款，還「穩定收租中」，遂將該棟透天厝查封，若黃女再不繳款，將依法拍賣。

16小時前

彰化大樓價逼近透天　在地人買房糾結升級

彰化民眾過去買房首選會因總價考量轉往集合式住宅，但近期彰化市、員林市等核心區域的新成屋與預售大樓價格不斷墊高，實價登錄顯示，熱門地段的大樓單價逼近透天價，讓不少在地民眾驚呼：「大樓都快跟透天一樣貴！」買房糾結升級。

17小時前

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

新北市拆除違建不停歇！新北違章建築拆除大隊表示，頂樓加蓋隔成多間套房、雅房並出租牟利，不僅違法，損害公共利益，更潛藏高密度居住的公安風險，列為優先強制執行拆除對象，統計今年到9月為止，新北市已改善超過300件違建案例。

18小時前

嘉義華泰Outlet終於動了　在地：耐斯受傷的世界達成

華泰名品城2024年宣布要到嘉義展店，不過一直只聞樓梯響，近期終於出現整地的新進度，嘉義縣府透露，第一期新建工程預計於明年2月動土，最快2028年營運，引來在地人熱議幸福來得太突然，並直呼：「只有耐斯受傷的世界達成了。」

18小時前

怕離婚被分產！　女借弟名買房反遭「吞屋」

一位女子因擔心離婚後財產的分配問題，曾借用弟弟的名義買房，卻在多年後因房屋歸屬問題鬧上法院。近日，法官判決出爐，確認房屋實際出資人為女子，要求弟弟將房屋過戶給姊姊。

18小時前

雙北高雄都有！中央第四季社宅招租1831戶

國家住都中心日前宣布，第四季中央社宅將正式招租，包括雙北、高雄一共有7處社宅共計1,831戶，其中婚育戶身分配比至20%，套房至四房型都有，可以滿足不同族群的居住需求。

19小時前

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鈊象電子23億接手「沒落股王」..

頂加違建套房掰了！新北狠拆70..

嘉義華泰Outlet終於動了　..

墾丁人潮10年蒸發600萬　房..

天母「暗黑廢墟」卡關30年　楊..

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小..

彰化大樓價逼近透天　在地人買房..

不是有錢人！他點名「這類人」住..

墾丁肯德基昔日租1萬　他逆勢開..

「南台灣土地公」出手！搬24億..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸敬民／寶佳又開降價話題　中部..

墾丁肯德基昔日租1萬　他逆勢開..

墾丁人潮10年蒸發600萬　房..

土增稅月增近2成　房市回溫跡象..

女賣房欠稅137萬「竟是包租婆..

彰化大樓價逼近透天　在地人買房..

頂加違建套房掰了！新北狠拆70..

嘉義華泰Outlet終於動了　..

怕離婚被分產！　女借弟名買房反..

雙北高雄都有！中央第四季社宅招..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366