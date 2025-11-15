墾丁人潮10年蒸發600萬　房東撐不住拋售金雞母

記者張雅雲／高雄報導

曾是國旅指標的南國墾丁，近年旅客雪崩式下跌。墾管處統計，2014年旅客高達837萬人次，2021年疫情期間探底到201萬，去年全年約214萬人次，今年至10月旅遊人次184.5萬人，以往年11、12月淡季推斷，全年旅遊人次恐首次跌破200萬以下，創20年新低。

▲曾是國旅指標的南國墾丁，近年旅客雪崩式下跌。（圖／記者張雅雲攝）

墾丁觀光人潮10年來掉了快600萬人次，知名百萬網紅Cheap近期也開砲，狂酸墾丁物價「連黃仁勳都不敢去」，永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺表示，以往最具代表性的墾丁大街店面待租期愈拉愈長，店租出現明顯鬆動，主要原因是觀光人潮持續下跌，對商圈造成大幅衝擊。

▲開了21年「冒煙的喬」大灣店歇業後，屋主以2.8億元整棟出售。（圖／記者張雅雲攝）

像是之前地標「麥當勞」店面月租金從28萬元已降至26萬，降幅約7%，台式教父牛排「孫東寶」舊址，月租金從8.8萬元降到5.5萬元，降幅高達37%，但仍乏人問津。

名店出走潮延燒，開了21年「冒煙的喬」大灣店歇業後，屋主以2.8億元整棟出售；以往擠滿觀光客的「7-Eleven」墾丁門市，屋主也決定告別金雞母，開出1億8800萬元出售，總價相對較低的「聚點酒吧」舊址，整棟透天開價2680萬元，也還在出售中。

邱璿樺說：「近5年墾丁大街透天成交稀少僅3筆，總價落在1800~5000 萬元，高屋齡與觀光低潮使買氣轉弱，但多數屋主惜售不願大降價。」

在地業者坦言，假日、旺季雖仍湧現遊客，但平日冷清、營收難撐租金，導致就算租金下調，店家仍無信心開店。他說：「租金雖降，人潮卻掉更快，以前月租30萬元、人潮10成，現在租15萬元、人潮剩2成，生意還是撐不起來。」

▲墾丁假日、旺季仍湧現遊客，但平日冷清、營收難撐租金。（圖／記者張雅雲攝）

也因為租金下降，墾丁大街開始有早餐店、麵店等客單價相對低的小吃攤進駐，記者實際走訪發現，墾丁物價與全台觀光區差不多，早餐店原味蛋餅30元、漢堡加蛋55元、陽春麵一碗60元、一盤綜合生魚片100元，生魚片甚至比市區更便宜。

不過也有偏高物價，夜市烤玉米秤重計價一斤300元，記者挑了一隻正常大小玉米秤重完170元，直接被「嚇一跳」，也有買過的觀光客認為，「好吃但價格真的快跟烤魚一樣。」

▲記者實際走訪發現，墾丁熱炒店一盤綜合生魚片100元。（圖／記者張雅雲攝）

墾丁不只物價，房價也被嫌太貴。屏東縣民宿協會理事長余松華澄清，目前墾丁民宿雙人套房平日均價約1200元、假日約2000元上下；若為共用衛浴的背包客棧，床位價位落在600~800元不等。「價格差異主要在硬體設備與服務內容。」

他指出，部分媒體以國際飯店房價對比國內民宿不盡公平，加上線上訂房平台（OTA）抽成高，導致價格更高，建議旅客直接與業者訂房更優惠。他補充：「從民宿600元到飯店3萬元的房型都有，選擇取決於旅客需求。」

類別 項目 數據 變化/備註 遊客統計 2014年高峰 837萬人次 指標期 2021年疫情 201萬人次 探底 2024年全年 214萬人次 略微回升 2025年(至10月) 184.5萬人次 恐首次跌破200萬人次 10年流失 約600萬人次 蒸發71.8% 指標名店變化 麥當勞 月租金28萬→26萬 降7% 孫東寶舊址 月租金8.8萬→5.5萬 月降37% 冒煙的喬大灣店 整棟出售 2.8億元 7-11墾丁門市 整棟出售 1.88億元 物價(10月底) 原味蛋餅 30元 早餐店 漢堡夾蛋 55元 早餐店 陽春麵 60元 麵店 綜合生魚片 100元/盤 熱炒店 烤玉米 1斤300元 夜市攤販

▲墾丁觀光衰退。（ETtoday製表）

根據觀光署統計，屏東目前合法登記的民宿業者有1313家、6114房，較去年1277家、5924房持續成長，余松華分析，墾丁大街周邊的住宿市場已趨近飽和，「新民宿要進駐幾乎不可能」，這些新增業者多轉向恆春、潮州、小琉球等、形成外溢效應。

即使近年觀光人潮減少，民宿數量仍年年增加。余松華說：「近年到訪旅客，台灣人超過5成，為了拉高國際旅客比例及時間，正積極開發可遠端工作的外國客，到墾丁數位遊牧，並舉辦國際賽事，透過運動經濟開拓墾丁客源。」

