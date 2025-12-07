1房1廳月租7000元！房東還附贈「6千餐券」找租客...佛心原因曝

▲房東出租三、四樓的一房一廳，租金各為7000元沒附家具，但送餐券吸客。（翻攝591租屋網）

記者王麗琴／綜合報導

出租房屋房東竟然還附送餐券！高雄有民眾在租屋網發現一則訊息，一名房東招租房間，月租金不僅只有7000元，更附送每日200元的餐費補助。訊息一出立刻引發網友熱議，紛紛表示怎麼有這麼好康的事。

根據《591租屋網》上的招租貼文，高雄一名房東出租一房一廳的房間，租金只要7000元，最讓人驚訝的是，房東的租屋訊息裡，還附送每天2餐的餐費，總共是共200元可以跟房東換餐點。貼文一出讓眾網友感到瞠目結舌，表示「每日200元餐券」一個月光是餐費就至少能折抵6000元，換算下來實際的房租根本不用2000元。

這則「包吃包住」的佛心租屋訊息一出，立刻掀起眾人熱議，網友紛紛揣測房東招租的背後動機，「如果房東是男生，感覺真實目的是想要找漂亮的女生包養她吧…女生要小心一點」、「有時候大家要明白一件事，免費的最貴！這看起來就超奇怪的千萬不要去住，給我住就好，我爛命一條」、「看起來真的很誘人，但又覺得害怕」、「包餐還一個月七千？義父」。

也有網友認為非常超值，「先不管租金，光是吃就可以省很多了（房客吃不夠一定會額外買），老闆要嘛說不定打折，要嘛說不定多給，雙方都舒服！」

面對眾多網友的質疑，該名房東出面接受《東森新聞》訪問時表示，由於租了整間的透天厝開外送便當店，自己使用一、二樓，為了減輕房租壓力，打算將三、四樓的空房分租出去，但是因為沒有附家具，為了加速將房子租出去，所以祭出送餐券的優惠，也促銷自己便當店的餐點。