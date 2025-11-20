屏東520戶社宅上梁！　預計2026年底完工、2027年申請入住

▲瑞屏安居建物模擬圖。（圖／屏東縣政府）

記者許凱彰／屏東報導

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」在2022年正式動土後，於15日舉行上梁典禮。縣長周春米表示，「瑞屏安居」是屏東第一座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，預計2026年底完工、2027年可以入住。

「瑞屏安居」基地面積逾1.5公頃，興建兩棟14層住宅大樓，2022年9月開工，預計於2026年12月完工、2027年開放申請入住，可提供520戶社會住宅，採綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統，打造安全、永續且便利的居住環境。

不僅如此，社宅一樓同時設置托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規劃公園與友善人行空間，讓社區與周邊街區串連共融，實現真正的生活社宅。

▲瑞屏安居上梁。（圖／屏東縣政府）

周春米提到，屏東近年來在產業建設上全面升級，高鐵屏東車站特定區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區等重大開發陸續啟動，屏北地區已然成為南部半導體 S 廊帶中最具潛力的新亮點。產業快速發展的同時，更需要充足、優質、可負擔的住宅以吸引青年返鄉就業。

周春米說，除了「瑞屏安居」之外，屏東市另有2處中央社宅即將啟動，包括在18日動土的永城好室與位於屏東榮總附近的鶴聲好室，三案合計將在市區提供873戶社會住宅。