都更整合20年靠他成功！　溫德大安店熄燈將重建19層豪宅

▲知名餐廳「Wendel's温德德式烘焙餐館」投入都更，全案基地約700坪，由德運建設擔任實施者。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

知名餐廳「Wendel's温德德式烘焙餐館」大安店拆了，投入都更，全案基地面積約700坪，由德運建設擔任實施者。德運董座林財于接受訪問，分享都更案成功整合的關鍵，包括地主方向一致、宛如「尚方寶劍」的政府代拆機制。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年3月，知名餐廳「Wendel's温德德式烘焙餐館」宣布大安店歇業，消息一出，讓老饕們相當不捨。當時《ETtoday新聞雲》報導，該區共約700坪基地由德運建設著手都更。

如今該區已完成拆屋，變成一片空地。今（17日）該案「德運元鼎」舉行開工動土典禮，德運建設董事長林財于表示：「該區都更談了20年，歷經不少建商，德運在8年前進場，在地主們的相互配合下，終於整合成功。」

林財于受訪時談起多年來的都更整合經驗，他說：「很多時候，地主們的方向不一致，有些地主找這家建商、有些地主找另一家建商，這樣就會影響整個都更的推行，而這案子（德運元鼎）就是先帶所有地主們參觀德運的業績，透過民主機制，大家選定一家建商，團結一致。」

另外，林財于分享：「難免會有少數地主抱有私心，想分得更多，但現在都更有了政府的代拆機制，這就像是一把『尚方寶劍』，大大增加都更成功的機率。」

▲林財于表示，政府代拆機制就像是「尚方寶劍」，大幅增加都更成功機率。（圖／記者項瀚攝）

新聯陽副總闕山振透露，「德運元鼎」規劃地下4層、地上19層，共計104戶、可售36戶，坪數規劃為30、53坪，已於9月中開案，每坪成交均價落在195~200萬元，高樓層景觀戶則已突破210萬元。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，該區為於國父紀念館商圈，為北市蛋黃中的蛋黃，坐擁大巨蛋機能，地段條件佳，觀察區域指標個案「鑄慕」平均成交單價已逼近200萬元，而德運作為大安區品牌建商，加上建案基地規模也不小，估成交單價也將比照200萬元水準，甚至更高。





▲「鑄慕」平均成交單價逼近200萬元。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」