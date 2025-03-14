「溫德烘焙餐館」大安店6月開拆　將改建19層住宅大樓

記者項瀚／台北報導

Wendel's天母店、大安店歇業，讓食客們相當不捨，其中大安店歇業主因，為房東決定都更，現場建商也掛起布條「預計6月開始拆除」。在地房仲表示，該區屬國父紀念館商圈，旁邊就有指標新案可做價格參考，估中低樓層成交單價180~200萬元。

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▲Wendel's大安店歇業，原因是房東決定都更。（圖／記者項瀚攝）

「Wendel's温德德式烘焙餐館」先前透過臉書表示：「有些故事，即使捨不得，也終究會走到最後一頁，在即將邁入創立第26年的今天，我們帶著滿滿的不捨向大家宣布，温德已正式從天母&大安現址畢業了。」

消息一出，讓老饕們相當不捨。Wendel's天母店位於德行西路，大安店則位於光復南路260巷，屬於靠近延吉街一帶，該店歇業原因是房東決定都更。

記者走訪Wendel's大安店，店內正在進行拆遷室內工程，而在這一排老屋上，德運建設也掛起了都更布條「本基地預計6月開始拆除」。

經查，該都更案的建照已經下來了，基地面積約700坪，規劃地上19層建物，共達百戶規模。但至於具體坪數規劃、開案時間、價格等等，記者致電德運建設，但截稿前尚未取得回應。





▲德運建設的都更案旁，就是另一指標都更案「鑄慕」。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示：「該基地屬於國父紀念館商圈，地段精華，若規劃中小坪數，價格應會比照隔壁的『鑄慕』，中低樓層單價180~200萬元，高樓層則有機會站上200萬元以上。」

黃獻寬認為：「該基地雖然達700坪，具一定規模，但鄰路位於巷內，規劃中大坪數較不適合，而若走2房、小3房，總價盡量壓在7000萬元限貸門檻，預計仍能有不錯的銷售成績，能吸引當地換屋、二代購屋族群。」

▲國館商圈都更案「鑄慕」價格整理 。（表／記者項瀚製）

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，大安區土地稀缺，推案大多只能靠都市更整合，因此大多是「十年磨一劍」，未來大安區將有案亮相，包括敦化南路大陸建設案、和平東路德運建設案、復興南路寶舖建設。

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