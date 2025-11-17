不只丹丹漢堡！　大社最強商圈同路段30年租客也撤出

▲號稱速食南霸天的「丹丹漢堡」大社店開業長達35年，從未離開中山路，17日無預警宣布僅營業到本月30日。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「大社最強商圈」近期出現罕見的老店異動，號稱速食南霸天的「丹丹漢堡」大社店開業長達35年，從未離開中山路，17日無預警宣布僅營業到本月30日；同一條路上、營業30年的土地銀行大社分行也在近期撤出中山路，原址由屋主重新開出18萬元招租，引發商圈震撼。

大社中山路人口結構由周邊義大、高師大燕巢校區、樹科大、高科大等大學學生、在地居民以及大社工業區從業人口共同支撐，有足夠消費人口，使該路段長年店家林立、餐飲密集，被在地人視為大社最強商圈，商業熱度不輸蛋黃區路段。

其中，丹丹漢堡大社店位於中山路，開店長達35年，是許多學生與在地人共同的記憶，17日預警公告30日將結束營業，引發一票在地人相當不捨。據了解，熄燈原因與老闆年事已高、希望退休有關，該店已秒由便當店接手。在地仲介預估，該店月租金約落在15~18萬元。

▲在中山路上營業30年的「土地銀行」大社分行，近期搬遷至大社路，屋主重新以月租18萬元對外招租。（圖／記者張雅雲攝）

至於同樣在中山路營業30年的「土地銀行」大社分行，近期搬遷至大社路，屋主重新以月租18萬元對外招租。2店面屋主均為自然人，仲介分析，丹丹與銀行撤出，較像是業者自身營運或調整考量。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖指出，大社中山路的租金向來不低，精華地段1樓店面單坪落在每月1500~2000元，若為三角窗、大面寬或整棟百坪的特殊物件，月租金通常都要16萬元起跳。

蔡岳霖透露，中山路屋主普遍偏好把店面當金雞母收租，因此相當惜售，「透天換算土地行情也站上每坪90~100萬元，不過屋主更傾向長期收租。」周邊地坪25坪透天店面，月租金落在4萬元上下。

