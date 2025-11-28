中和「德穗安居」動土！　蕭美琴：是新夢想的開始



▲中和「德穗安居」動土，副總統蕭美琴親臨現場。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心17日在新北市中和區舉行「德穗安居」社宅動土典禮，此案為中央推動公地活化的複合開發旗艦指標，總工程經費約30.2億元，由中央全額投資興建，預計於2029年竣工。副總統蕭美琴親臨現場，展現中央落實居住正義的決心。

蕭副總統出席動土典禮時表示，所使用的金鏟子是喜事的象徵，首先會讓人聯想到「鏟子超人」的精神，意即在社會遭受困境時，國人相互幫助、彼此關懷的愛心，以及願意付出行動的用心；其次，動土的喜事是新夢想的開始；最後，在面對少子化挑戰時，她幽默地祝福大家能多多產子，希望未來入住社宅的新婚夫妻能夠早日產子，為社區帶來更多的新生代。

蕭美琴也強調，從蔡英文前總統到賴清德總統，對於社會住宅政策及百萬租屋族的支持方案，都需要各環節、夥伴共同促成，目標是均衡台灣，讓社宅能持續在不同城鄉及離島不斷實現。

▲中和「德穗安居」於17日進行動土儀式。（圖／翻攝自國家住都中心）



內政部長劉世芳致詞時表示，從蔡英文前總統到賴清德總統，對於社會住宅政策的要求都維持在非常高的標準。目前，政府的社宅政策已累積幫助超過一百萬戶家庭，具體成果包括興建中的12萬戶社會住宅、超過80萬戶的租金補貼，以及逾10萬戶的包租代管。

劉部長也說明，未來希望擴大利用「社會住宅包租代管」的方式，優先提供給有需求的年輕人，以彌補直接興建的不足，內政部期待能與民間團體及立法委員一同攜手，加速落實居住正義。



▲中和「德穗安居」動土。（圖／翻攝自國家住都中心）



住都中心指出，「德穗安居」是中央在新北推動的第24處社會住宅，也是中和區的第4處，將與板橋監理站新址合建，總計提供339戶居住單元，預計於2029年竣工。住都中心也說明，中和區目前已推動5處共1,582戶社宅，包括「保二安居」、「莒光安居」、「連城安居」及「德光安居」。其中，「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已完成招租申請，預計最快明年1月起租入住。