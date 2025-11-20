中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

▲中國房市不振，銀行累積大量斷供、抵債房，只好集中釋出拍賣。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

受房市債務壓力拖累，中國多地銀行近年累積大量因法拍、抵押斷供而回收的住宅，釋出待賣物件的規模明顯擴大，有些銀行名下握有上千套房產。

香港《星島日報》17日自北京報導指出，今年「雙11」購物節的電商促銷雖不若以往火熱，但「銀行直供房」意外成為市場焦點。阿里資產特別推出「銀行清倉」專區，京東資產交易平台上也能看到大批銀行處置的房屋排隊上架。

所謂「銀行直供房」，是指借款人或企業因周轉困難無法還貸，金融機構透過法律程序取得不動產後，以通常低於市價一到三成的價格出售。由於折扣大，吸引不少買家搶標。

目前從國有大型銀行到城商行、農商行與地方信用社，都積極處理手上累積的房源，彷彿變成中國最大的二手屋賣家之一。市場上也可以見到價格明顯下調的案例，例如北京朝陽區一處約140平方公尺的物件，起標金額743萬元人民幣（約新台幣3242萬元），比當地均價少了約250萬元人民幣。

在東北哈爾濱，「雙11」當天一套約176平方公尺的住宅以31.5萬元人民幣成交，換算每平方公尺僅約1800元，遠低於同區類似產品至少3700元的行情。

報導也提到，「銀行直供房」原本就存在市場中，但近年因房市走弱、斷供潮擴大，使得這類物件暴增。以蘭州銀行為例，在京東金融資產平台掛售的物件超過3000套，該銀行2024年直購案掛牌1130套，今年已升至1779套，規模明顯放大。

中國媒體分析，銀行年底考核逼近，加上房市低迷、抵債房與問題貸款攀升，使得金融機構加速處理手上不動產，希望盡快讓資產負擔「瘦身」。