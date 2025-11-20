ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

▲中國房市不振，銀行累積大量斷供、抵債房，只好集中釋出拍賣。（示意圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

受房市債務壓力拖累，中國多地銀行近年累積大量因法拍、抵押斷供而回收的住宅，釋出待賣物件的規模明顯擴大，有些銀行名下握有上千套房產。

香港《星島日報》17日自北京報導指出，今年「雙11」購物節的電商促銷雖不若以往火熱，但「銀行直供房」意外成為市場焦點。阿里資產特別推出「銀行清倉」專區，京東資產交易平台上也能看到大批銀行處置的房屋排隊上架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所謂「銀行直供房」，是指借款人或企業因周轉困難無法還貸，金融機構透過法律程序取得不動產後，以通常低於市價一到三成的價格出售。由於折扣大，吸引不少買家搶標。

目前從國有大型銀行到城商行、農商行與地方信用社，都積極處理手上累積的房源，彷彿變成中國最大的二手屋賣家之一。市場上也可以見到價格明顯下調的案例，例如北京朝陽區一處約140平方公尺的物件，起標金額743萬元人民幣（約新台幣3242萬元），比當地均價少了約250萬元人民幣。

在東北哈爾濱，「雙11」當天一套約176平方公尺的住宅以31.5萬元人民幣成交，換算每平方公尺僅約1800元，遠低於同區類似產品至少3700元的行情。

報導也提到，「銀行直供房」原本就存在市場中，但近年因房市走弱、斷供潮擴大，使得這類物件暴增。以蘭州銀行為例，在京東金融資產平台掛售的物件超過3000套，該銀行2024年直購案掛牌1130套，今年已升至1779套，規模明顯放大。

中國媒體分析，銀行年底考核逼近，加上房市低迷、抵債房與問題貸款攀升，使得金融機構加速處理手上不動產，希望盡快讓資產負擔「瘦身」。

關鍵字：中國房市房產雲中國房地產直供房銀行直供房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

屏東520戶社宅上梁！　預計2026年底完工、2027年申請入住

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」在2022年正式動土後，於15日舉行上梁典禮。縣長周春米表示，「瑞屏安居」是屏東第一座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，預計2026年底完工、2027年可以入住。

3小時前

雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活

日本東京有一對76歲的雙胞胎姊妹，高原幸子（Sachiko Takahara）與節子（Setsuko Takahara），住在價格破億日圓的高級公寓，卻因收入無法負擔生活費，用完存款後甚至申請了生活補助。這對姊妹的處境引起社會關注。

4小時前

新青安撥貸史上次低！10月跌至271億　8大行庫受理量回升

財政部今（20）日公布最新「新青年安心成家房貸」統計，2025年10月全體撥貸金額再度下滑至271.77億元，較9月減少2.5%，為政策上路以來次低水準。不過受理戶數與金額同步回升，分別達3787戶、299.45億元，結束連續7個月下滑走勢。

4小時前

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

受房市債務壓力拖累，中國多地銀行近年累積大量因法拍、抵押斷供而回收的住宅，釋出待賣物件的規模明顯擴大，有些銀行名下握有上千套房產。

4小時前

紅磚、木板封冷氣孔超危險　職人警告秒變吸水海綿、壁癌失控

走在街上抬頭一看，用紅磚砌住、或以木板簡易封蓋的外牆隨處可見。然而臉書粉專「水泥工」提醒，裸露在外的紅磚與木板都是高度吸水材質，長期暴露在風雨下，反而讓冷氣孔成為外牆最容易吸水的結構，最終演變成室內壁癌、滲水問題的主要源頭。

5小時前

終於要來了！「台北音圖」估明年3月開工、2030年完工

位於台北市大安區的台北音樂廳與圖書館總館（音圖）工程，經多次招標流標後，終於在114年11月完成評選及決標作業。台北市水利處17日表示，此次工程由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計於2026年3月開工，2030年底完工。

5小時前

看中桃園1500萬房！他「2原因」猶豫了　網一看搖頭：需求都不了解

不少人到了30歲上下，就會陷入「要不要買房」的兩難中。近日就有一名男網友坦言，自己在台北有房可住、存款約300萬，卻遲遲下不了手買房，主要卡在「買了就清空積蓄」與「住桃園太遠」兩大顧慮。貼文曝光後，引起討論。

6小時前

買房後「戶頭瞬間歸零」懷念自由花錢！過來人卻讚：慶幸當初有買

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家。有網友表示，最近簽約買了房子，付了200萬元的頭期款，帳戶金額直接歸零，雖然很開心，但想到之後要開始省吃儉用，不免有些感嘆，好奇大家買房後如何調整心態，貼文掀熱論。

6小時前

房地合一稅收年減2成　學者：不用擔心台灣房市

房市進入寒冬，今年目前房地合一稅收年減21%。學者表示，對台灣房地產前景並不擔心，因基本面強，現在市況不佳就是因為央行第七波管制，但政府打房不會一路打下去。

6小時前

「不婚不生不買車」有購屋優勢？大票納悶：那買房幹嘛

有網友表示，近期聽到「不婚、不生、不開車」在購屋時更有利的說法，因為單身可鎖定套房或小坪數、不用考量學區，且不開車省下車位動輒數百萬元的支出，話題引發討論。

6小時前

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

豪宅一哥副牌首作落成　開箱「雨..

雙胞胎擁「上億豪宅」卻淪月光族..

中部小型建商再倒一家　驚爆負責..

網紅變成包租婆！　租今收入超過..

屏東驚見新案單價站48萬　在地..

年頭等到年尾　「最美海景商場」..

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

高醫22億買走高雄陳家資產　十..

政大附近「名流社區」強占民地　..

陌生房仲來電「有客要看房」　內..

ETtoday房產雲

最新新聞more

屏東520戶社宅上梁！　預計2..

雙胞胎擁「上億豪宅」卻淪月光族..

新青安撥貸史上次低！10月跌至..

中國各銀行在賣房！半價豪宅瘋搶

冷氣孔封錯方式　老公寓外牆變吸..

「台北音圖」預計2030年完工

看中桃園1500萬房！他「2原..

買房後「戶頭瞬間歸零」他心碎：..

房地合一稅收年減2成　學者：不..

「不婚不生不買車」有購屋優勢？..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366